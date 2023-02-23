Heliton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Heliton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Heliton adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Heliton Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Heliton 13 Kasım 1995 tarihinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Héliton Jorge Tito dos Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Heliton Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Think Ball & Sports Consulting yapmaktadır. Heliton, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSKA 1948 futbol takımında oynamaktadır. CSKA 1948 takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Heliton'nin CSKA 1948 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Heliton Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/helitao__/

Heliton Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Heliton isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Heliton Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Heliton futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Temmuz 2019 yılında Figueirense FC

30 Kasım 2019 yılında Santo André

26 Kasım 2020 yılında ABC FC

9 Temmuz 2021 yılında SC Covilhã

4 Temmuz 2022 yılında CSKA 1948

Heliton Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Heliton şuan CSKA 1948 takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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