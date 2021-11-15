Hellim ne demek, TDK'ya göre Hellim kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hellim ne demek? Hellim TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi hellim kelimesi. Peki hellim ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre hellim nedir, hellim kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HELLİM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hellim kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre hellim kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kıbrıs'ta yapılan bir tür beyaz peynir

