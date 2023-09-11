’Hello Mersin’ kulübü hizmet vermeye başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde, "Hello Mersin" yabancı dil kulübü hizmet vermeye başladı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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’Hello Mersin’ kulübü hizmet vermeye başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde, "Hello Mersin" yabancı dil kulübü hizmet vermeye başladı.

Dil becerilerini geliştirmek, daha akıcı konuşmak ve özgüvenle iletişim kurmak isteyen vatandaşların eğlenirken öğreneceği "Hello Mersin" kulübü sayesinde, vatandaşlar yeni bir dil öğrenmenin keyfini çıkartıyor. Ortaokuldan başlayarak tüm yetişkin grupların rahatlıkla katılabileceği dil kulübü, dil oyunları, drama, grup çalışmaları ve birçok etkinlik sayesinde vatandaşların dil becerilerinin gelişimine katkı sunuyor.

"Hello Mersin ile birlikte dil pratiklerimizi geliştireceğiz"

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak her geçen gün vatandaşları yeni projeler ve hizmetlerle buluşturduklarını kaydeden Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Engin Yıldırım, bunlardan birisi olan "Hello Mersin" ile birlikte, vatandaşların birçok farklı dilde konuşma pratiklerini geliştirebileceği yeni bir alan düzenlediklerini ifade etti. Çocuklardan yetişkinlere kadar her yaş grubundan Mersinlilerin katılım sağlayabileceği dil kulübünde konuşma pratiğinin geliştirilmesini amaçladıklarını söyleyen Yıldırım, "Ülkemizin en büyük sorunlarından biri, dili bilmekten ziyade onu kullanma ve bu pratiği artırma eksikliğiydi. Bu proje sayesinde de bunu aşacağımıza inanıyoruz" dedi.

Kulüp sayesinde dil konuşma becerilerinin geliştirilip, akıcı bir iletişim sağlamak amacında olduklarını belirten, "Hello Mersin" proje sorumlusu Başak Çelik ise "İlkokul çağlarından beri dil eğitimi alıyoruz ama asla bunu pratiğe dökemiyoruz. Bu kulüp sayesinde yanlış algıyı kırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Hem eğlenmeyi hem de öğrenmeyi amaçladıklarını belirten Çelik, "Gönül rahatlığıyla burada hatalarınızı yapabilirsiniz. Hem hafta içi hem de hafta sonu akşam gruplarımız olmak üzere kulübümüz hizmete açık" diye konuştu.

Mersin İngilizce grubunun iki senedir adminliğini yapan Buğra Çalışkan, "İngilizce topluluğu olarak Mersin Büyükşehir Belediyesinin sağlamış olduğu imkanlardan faydalanmak için geldik. İki senedir Mersin'de pek çok yerde etkinlik düzenledim. İlk defa böyle bir yer görüyorum ve çok beğendim" ifadelerini kullandı. Ortamın renkli ve çeşitli olanaklar sunmasından dolayı memnun olduğunu kaydeden Çalışkan, "Hem sıcak, hem soğuk içecek ve atıştırmalıkların ücretsiz sunulması da çok iyi. En güzel yanlarından biri de her yaş grubuna hitap etmesi. Böyle bir kulübün açılmasından dolayı çok mutlu oldum" şeklinde konuştu.

’Hello Mersin’ kulübü hizmet vermeye başladı

’Hello Mersin’ kulübü hizmet vermeye başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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