'Help Turkey' paylaşımları ünlü isimleri ikiye ayırdı! Şehrazat - Farah Zeynep Abdullah arasındaki gerginlik sosyal medyayı salladı!

Türkiye'de eş zamanlı çıkan yangınların ardından sosyal medya üzerinden başlatılan Help Turkey kampanyasıyla yabancı ülkelerden Türkiye'ye yardım çağrısında bulunuluyor. Bu durumu bazı ünlü isimler ülkeyi küçük düşürücü bir olay olduğunu savunurken bazıları ise olması gerekenin bu olduğunu savundu.

İLK TEPKİ ŞEHRAZAT'TAN GELDİ

Ünlü besteci ve söz yazarı Şehrazat "Bu yardım çağrısı çok ağrıma gitti. Vatanım bu acziyete düşecek ülke değildi. Onun için o yardım çağrısını paylaşmayacağım" dedi.

Ardından Nilgün Belgün ve Nilüfer de aynı fikirde oldukları konusunda paylaşım yapmalarının ardından Farah Zeynep Abdullah ve Hazal Kaya'da Twitter'da bizzat yazarak tepki gösterdi. Kaya, "Bütün ülkeler bu gibi büyük felaket zamanlarında diğer ülkelerden yardım isterler. Cayır cayır yanan canları izlemek gitsin zorunuza.. Bir ağaç, bir köy, bir hayvan daha kurtulsun da kim ne derse desin bizim için.. ne tuhaf dertler var ya.." diye yazdı.

"ONUR İÇİN YAŞAMAK NE ALAKA"

Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah ise, "Hayvanlar, doğa perişan, onur için yaşamak ne alaka" diye sordu.

"NE İŞ YAPARSINIZ BİLMEM"

Şehrazat bu tepkiye "Siz ne anlarsınız vatanın onurunu korumaktan. Siz kim bana bunu yazmak kim? Ne iş yaparsınız bile bilmem" dedi. Abdullah da ünlü söz yazarının yanıtını, tiye alan harfler koydu. Farah Zeynep Abdullah'ın kendisinden 37 yaş büyük Şehrazat'a karşı kullandığı ifadeler sosyal medyayı salladı.