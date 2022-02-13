HelpTurkey etiketi açanlar utanır mı? Manavgat yangın sonrası devlet vatandaşını yalnız bırakmadı! Yapılan evler görenleri mest etti!

Yaz aylarında Antalya yangınlarla baş başa kalmış ve 4 ayrı noktada çıkan yangınlara helikopterinden uçağına birçok farklı şekilde müdahale edilmişti. 28 temmuzda başlayan ve yaklaşık olarak 10 gün süren yangının ardından bölge halkının yaraları da sarılmaya devam ediyor. O dönemde devleti aciz göstermekten imtina etmeyerek sosyal medyadan yardım çığlıkları atanlara en güzel cevaplar da yapılan hizmetlerle veriliyor.

ÇALIŞMALARA HIZLA BAŞLANMIŞTI

Cumhuriyet tarihinin en büyük yangınlarından biri olan Manavgat yangınının ardından hızlı bir şekilde çalışmalar başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yangın sonrası harekete geçerek bölgeyi eski günlerine getirmek için kollar sıvadı. Yapılan hasar tespitlerinin ardından bölgeye ve yöresel mimariye uygun evlerin planlaması yapıldı.

MİMARİ YAPI KORUNUYOR

İhale sürecinin tamamlanmasıyla birlikte evlerin yapımına geçildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, evlerin 1 yıl içerisinde tamamlanacağı bilgisini verse de kimi yerlerde çok daha erken bir şekilde evlerin inşa edildiği görüldü. Bölgenin mimari yapısının da korunduğu inşaatlarda bazı yerlere yalnızca tek katlı evler yapılıyor.

"YÜZÜMÜZ GÜLMEYE BAŞLADI"

Yangından etkilenen bölge sakinlerinden Zeynep Arslan, yüzlerinin gülmeye başladığını ifade ederek "28 Temmuz gecesiydi, yangın bir anda geldi. Hayvanlarımızı ahırdan güçlükle çıkardık. Evimizden geriye hiçbir şey kalmadı. Üzerimizdeki kıyafetle kaldık. Yangından sonra her gün evimizin olduğu yere geldik. Evimiz ne zaman yapılmaya başladı, o zaman yüzümüz gülmeye başladı. Devletimiz de, milletimiz de sağ olsun" şeklinde konuştu.

"EVLER HIZLA YAPILIYOR"

Evlerinin kısa bir sürede tamamlandığını aktaran Arslan, Evim hızlı bir şekilde 3+1 olarak yapıldı. İnşaat süresince de her gün buraya gelmeye devam ettik. Yakın bir yerde oturuyoruz. Çok güzel oldu. Evimizin tamamlandığını söylediler. Sadece evimize taşınmayı bekliyoruz. Bu bölgede ilk benim evim yapıldı. Diğer evler de hızla yapılıyor. Kendimiz de yapsak bu evi yapmak bir yıl sürerdi. 5 ayda bitti, teslim edilmesini bekliyoruz." dedi.

"DEVLETİMİZ ELİMİZDEN TUTTU"

Devletine teşekkür eden ve bir dediklerinin iki olmadığını aktaran Erdem Aydın ise "İnşaatın başladığı günden beri her gün evimin yanına geliyorum. Güzel bir ev yapılıyor. Memnunuz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan Allah razı olsun. Bir dediğimizi iki etmedi, hepsini yaptı. Sorunumuz olduğu zaman geliyor, çözüyor. Devletimizden de Allah razı olsun, elimizden tuttu." ifadelerini kullandı.

"SON SİSTEM EV YAPILIYOR"

Yapılan evlerin son sistem ve eskisinden daha iyi olduğunu söyleyen Aydın, "Mahallede birçok inşaat var, çoğu da bitmek üzere. Keşke evimiz yanmasaydı ama yukarıda Allah var bu yapılan ev eskisine göre daha iyi. Son sistem ev yapılıyor. Her türlü sorunumuzu çözmeye çalışıyorlar. Allah razı olsun." diye konuştu.