Helvacı Mahallesi’nin gençleri ihtiyaç sahiplerine umut oldu

İzmir'in Aliağa ilçesindeki Helvacı Mahallesi'nin gençleri, ihtiyaç sahibi veya kimsesi bulunmayan ve bu nedenle kullanılamaz hale gelen vatandaşların evlerini yeniliyor.

Helvacı Gençlik ve Dayanışma Derneği, sosyal sorumluluk projesi kapsamında, çevredeki ihtiyaç sahiplerinin hayat kalitelerini arttırmak amacıyla "Bizim Evimiz" projesini başlattı. Bu kapsamda derneğin gençleri, Helvacı ve çevre mahallerde ihtiyaç sahibi veya kimsesi bulunmayan ve bu nedenle kullanılamaz hale gelen vatandaşların evlerini düzenlemeye başladı.

"Bizim Evimiz" projesinin tamamıyla gönüllülük esasına dayalı bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu belirten Dernek Başkanı Serkan Sever, "Toplumumuzda dejenere olmuş bizim kendi kültür ve ananevimizde var olan imece kavramını gün ışığına çıkarmak için yürütmekte olduğumuz bizim evimiz projesi hem helvacının hem çevre halklarının yoğun bir taktiriyle karşılandı. Çevremizdeki insanların yüzlerine bir tebessüm gönüllere sıcak bir dokunuş geleceğe dair bir umut bırakma düsturuyla emin ve güçlü bir kalabalıkla yolumuza devam etmekteyiz" dedi.

Kaynak: İHA