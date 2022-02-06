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"Helvayı değil ayvayı yiyecekler! "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çirkin paylaşımlar için soruşturma başlatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüs testi pozitif çıkmasının ardından, sosyal medyada çirkin paylaşımlar için soruşturma başlatıldı. Sosyal medya kullanıcılarından "Helvayı değil ayvayı yiyecekler" mesajları da beraberinde geldi.

"Helvayı değil ayvayı yiyecekler! "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çirkin paylaşımlar için soruşturma başlatıldı

Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte koronavirüsün Omicron varyantına yakalandıklarını belirterek, "Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz.  Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz." ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımda bulundu. Bunun ardından milyonlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletirken, "Helva" etiketi altında toplanan güruh ise çirkin paylaşımlarda bulunmuştu. Edinilen son bilgilere göre, o paylaşımlar için soruşturma başlatıldı.

Helvayı değil ayvayı yiyecekler! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çirkin paylaşımlar için soruşturma başlatıldı!

İSTANBUL'UN ARDINDAN ANKARA BAŞSAVCILIĞI

İstanbul Başsavcılığı'nı harekete geçiren söz konusu paylaşımlar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nı da harekete geçirdi. Ankara Başsavcılığı açıklamasında “5 Şubat 2022 tarihinde Sn Cumhurbaşkanı tarafından kendisi ve eşinin Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığı ve sağlık durumunun iyi olduğu yönünde sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımını ilgi tutarak yapılan bir kısım paylaşımlarda; Cumhurbaşkanına hakaret, dini değerleri aşağılama vs suç teşkil eden ifadelerle ilgili olarak, Cumhuriyet Başsavcılığımız yetkisinde tespit edilen şüpheliler hakkında re'sen soruşturma başlatılmış olup konuyla ilgili gerekli adli işlemler kolluk birimleriyle birlikte yürütülmektedir." ifadeleri yer aldı.

Helvayı değil ayvayı yiyecekler! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çirkin paylaşımlar için soruşturma başlatıldı!

Helvayı değil ayvayı yiyecekler! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çirkin paylaşımlar için soruşturma başlatıldı!

Büşra Mercimek
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