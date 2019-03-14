Hem çevre kirliliğinin önüne geçtiler hem de sokak hayvanlarını sevindirdiler

Kütahya lise öğrencileri, okulda başlattıkları projeyi mahallerine kadar genişleterek kısa sürede binlerce plastik şişe mavi kapak ve atık pil topladı. Projeyle çevre kirliliğinin önüne geçen gençler sokak hayvanlarına da mama bırakacaklar.

Kütahya Merkez Germiyan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde başlatılan "Atıklar Dönüşsün Hayvanlar Sevinsin" projesini kendi mahalle ve evlerine kadar genişleten öğrenciler binlerce plastik şişe, mavi kapak ve atık pil topladı. Çevre kirliğinin önüne geçen gençler sokak hayvanlarına da mama bırakacaklar. Projeye bir kaç öğrenci ile başladıklarını ancak okuldaki diğer öğrencilerinde projeye yoğun katım sağladığını söyleyen okul öğretmenlerinden Sedef Mumcu Kızılçım, "Projeye bir kaç öğrenci ile başladık daha sonra okuldaki diğer öğrencilerinde projeye yoğun katılım sağladılar. İlk başlarda tereddütlerimiz vardı ancak ilk etapta 7 bin 500'den fazla plastik şişe ve 4 bin taneden atık pil topladık. Projemiz şuanda çok iyi gidiyor. İkinci dönem de havaların ısınması ile birlikte su tüketiminin de artmasıyla 10 binin üzerinde hatta daha fazla plastik şişe toplamayı hedefliyoruz. Topladığımız atıklardan gelirleri ise son zamanlarda artan hayvana şiddet ve işkence görüntülerinden dolayı masum sokak hayvanlarına mama alarak onları besleyeceğiz ve öğrencilerimizde hayvan sevgisini aşılayacağız" dedi.

Geri dönüşüm projesinin içerisinde olmaktan mutlu olduğunu söyleyen öğrencilerden Esra Uzun, "Proje ile topladığımız geri dönüştürülen malzemeler ile sokak hayvanlarına destek olacağım için çok mutluyum. Ayrıca 9 binden fazla mavi kapak topladık ve omuriliği felçlilerine yardımcı olacağız. Ben projeye apartmanıma geri dönüşüm kutusu koyarak komşularımdan destek istedim ve onlarda bana destek verdiler ve kısa sürede kutu oldu" diye konuştu.

Çevremizde ki plastikleri ve pilleri geri dönüşüme kazandırdıklarını söyleyen öğrencilerden Furkan Kurt ise, "Projede olmak çok gurur verici bir durum. Çünkü çevremizde ki plastik şişe ve pilleri geri dönüşüme kazandırıyor. Ayrıca gelecek olan gelir ile de sokak hayvanlarına destek vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Okul Müdürü Ali Kesgin ise, öğrenci ve öğretmenlerin gerçekleştirmiş oldukları proje ile bir farkındalık oluşturdukları için teşekkür etti.

Kaynak: İHA