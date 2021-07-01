Hem cuma hem Kurban Bayramı resimli mesajları 2021 | Cuma ve Bayram mesajları bir arada

Koronavirüs gölgesinde kutlayacağımız bir Kurban Bayramı daha geçireceğiz. Son olması dileği ile... Kurban Bayramında cuma gününe denk gelmesiyle 'Cuma ve Bayram mesajları bir arada, Hem cuma hem Kurban Bayramı resimli mesajları 2021' şeklinde başlıklarla aramalar yapılmaya başlandı. İşte sevdiklerinize gönderebileceğiniz ve sosyal medyada paylaşabileceğiniz en güzel cuma ve bayram mesajları…

HEM CUMA HEM KURBAN BAYRAMI RESİMLİ MESAJLARI 2021

*Kalpler sevgiyi paylaşmak, insanlar da yalnızlığı paylaşmak için vardır. Bu bayramı tüm sevdikleriniz ile bir arada mutluluk içinde , ağız tadıyla geçirmenizi dilerim. Kurban Bayramınız kutlu olsun.

*En içten dileklerim ile Kurban Bayramınız’ı tebrik ederim. Sağlık ve sıhhat ile daha nicelerine ulaşmak dileği ile!

*Mübarek Kurban Bayramı bize, ailemize, tüm insanlığa sağlık, bereket ve huzur getirsin inşallah!

*Bir damla ümit serpilsin yüreğine, bir damla mutluluk dolsun günlerine , binbir duan kabül ve Bayramın Kutlu Olsun

*Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle…

*Kurban paylaşmaktır, kurban kardeşliktir, kurban iyiliktir, kurban berekettir. En önemlisi Kurban, Allah’a yakınlaşmaktır. Kurban Bayramınız mübarek olsun.

*Tasalar sevince, hüzünler neşeye dönüşüyor. En güzel anıları birlikte paylaşabileceğimiz zamanlara. Hayırlı cumalar, iyi bayramlar

* Çılgınca esen rüzgar, kavurucu güneşli terleten günler, yıldızlarla dolu bir dünyadır bayramlar. Kurban Bayramınız Mübarek , cuma günün hayırlı olsun…

“Birlikte geçen mutlu günlere özlem duyduğumuz bu bayramı en güzel şekilde geçirmeniz dileğiyle. Hayırlı cumalar, mutlu bayramlar…”

“Şu 3 şeyden uzak dur; kul hakkı yemekten, sana ihyacı olana sırtını dönmekten ve birine kötülük etmekten… Tüm Müslüman aleminin bu mübarek günde duaları kabul günahları affolsun.”

*”Bayramın dili yok. Olsaydı insanoğluna ‘barışın, affedin ve sevin’ derdi. Siz bu sessiz çağrıya kulak verin. Cumanız mübarek Bayramınız kutlu olsun…”

* Dua kapılarının ağzına kadar açık, bela ve kötülüklerin arındırıldığı bu güzel cuma gününde Kurban Bayramınızı tüm sevdiklerinizle birlikte hayırlı ve mutlu geçirmeniz dileğiyle

* Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah’ın müminlerini bağışlaması dileğiyle cumanız ve bayramınız mübarek olsun…

* “Her derde deva Rabbim, senin için imkansız yoktur. Bu mübarek mübarek günde bizi mucizelerinden mahrum etme… Cumanız ve bayramınız mübarek olsun.”

* Sevgi söze dolarsa dua olur, dua Allah’a ulaşırsa nur olur, aynı yolda birleşen dualarımızın nura dönüşüp Rabbimize ulaşması dileği ile Bayramın Kutlu Olsun

* Demek ki cuma günü, insanlığın ilk yaratıldığı, cennete yerleştirildiği ve yeryüzü halifesi olduğu bir gün olduğundan ötürü insanlar için büyük bir bayram günü olmuştur. Kurban Bayramınız mübarek olsun…

* Mevlana diyor ki; dua edecek güzel bir gönlün yoksa güzel yürekli insanlardan dua iste. Hayırlı cumalar, mutlu bayramlar…

* Yakınlık ne zamanla ne mekanla sınırlıdır… Eller Allah’a açıldığında akla ilk gelen sevilenlerdir… Aklımda yüreğimde ve duamdasınız… Cumanız mübarek, bayramınız kutlu olsun

* Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kâbuslar senden uzakta, melekler başucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul olsun… Cuma günün mübarek bayramın kutlu olsun

* “Rabbim, dilimizden duayı, elimizden Kur’anı eksik etme… Cumanız ve bayramınız mübarek olsun…”

* “Kalp kırmayı bıraktığımız, birlik olduğumuz bir cuma günü olması dileğiyle. İyi bayramlar”

*Bugün sevinç günü, kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar!

*Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın!

*Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi yüce Allah’a sonsuz şükürler olsun! Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin, tüm insanlık için hayırlara vesile olsun.