Hem de Aynı saatte

Kartal merkezli 3.9'lukHem de Aynı saatte deprem, acaba İstanbul Sözleşmesinden Vazgeçmiyoruz davasıyla Maltepe Miting alanında toplanan, sözlerinin neredeyse tamamı İsyan kokan ve aralarında cinsi sapıkların da olduğu kadın derneklerine küçük bir uyarı olabilir mi??? Yoksa siz de "Bu işlerin Allah ile ne alakası var, deprem dediğin bilimsel bir gerçekliktir mi diyorsunuz?"

Öyleyse bekleyin!

Kimin haklı olduğunu çok yakında göreceksiniz. Hem de aynen şu cümleleri kullanarak: "Kim kaldırdı bizi yattığımız yerden. Eyvah! Peygamberler meğer gerçeği söylemişler! Ahh ne olurdu keşke toprak olsaydık da yeniden diriltilmeseydik!"

VE BİZ YİNE MUSA ALEYHİSSELAM'IN NİDASINA SARILIYORUZ VE DİYORUZ Kİ; "İÇİMİZDEKİ BEYİNSİZLER YÜZÜNDEN BİZİ HELAK ETME YARABBİ!"

ZORUNA GİDEN KENDİNE YANSIN! HAKİKAT BUDUR...