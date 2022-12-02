Hem erkek hem de kadın cinsel organına sahip! Çift cinsiyetli kadından cinsel yaşamıyla ilgili çok özel açıklamalar!

Doktorunun ameliyat süreci hakkında söylediklerini aktaran Blume, "Tam olarak oluşmamış bir vajinam vardı ve doktorum dilatasyon adı verilen bir işlem kullanarak kendim için bir ameliyat yaratmamı tavsiye etti. Dilatasyonu vajina yaratmaya çalışma süreci olarak anlatabilirim. Düzgün bir cinsel deneyim yaşayabilmem için gerekliydi. Tatsız bir süreç ama sonunda cinsel ilişkiyi daha az acıyla yaşamayı başardım. Artık heteroseksüel bir kadın gibi ilişki yaşayabiliyorum. Kendimle gurur duyuyorum. Rahat ve mutluyum. Kesinlikle ameliyat olmayı reddediyorum. Kendimi olduğum gibi seviyorum."