Hem erkek hem de kadın cinsel organına sahip! Çift cinsiyetli kadından cinsel yaşamıyla ilgili çok özel açıklamalar!

Avustralya'da yaşayan Blume isimli genç kadın, hem erkek hem de kadın cinsel organına sahip olarak doğdu. İlginç biyolojik özelliğiyle dikkat çeken kadın, özel hayatıyla ilgili hassas açıklamalarda bulundu.

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Hem erkek hem de kadın cinsel organına sahip! Çift cinsiyetli kadından cinsel yaşamıyla ilgili çok özel açıklamalar! 1

Avustralya'da yaşayan Blume, bir interseks savunucusu.

Hem erkek hem de kadın cinsel organına sahip! Çift cinsiyetli kadından cinsel yaşamıyla ilgili çok özel açıklamalar! 2

16 yaşına kadar tüm biyolojik özelliklerinin sıradan bir kadınla aynı özelliklere sahip olduğunu düşünen genç kadın, bir gün doktora gittiğinde hem erkek hem de kadın cinsel organlarına sahip olduğunu öğrendi.

Hem erkek hem de kadın cinsel organına sahip! Çift cinsiyetli kadından cinsel yaşamıyla ilgili çok özel açıklamalar! 3

Yani buna göre genç kadının hem vajinası hem de testisleri bulunuyor.

Hem erkek hem de kadın cinsel organına sahip! Çift cinsiyetli kadından cinsel yaşamıyla ilgili çok özel açıklamalar! 4

Cinsel hayatının acı verici olduğunu, bu durumun tüm hayatını çok fazla etkilediğini belirten Blume, kendisi gibi bu nadir görülen hastalığa sahip olan kişiler için farkındalık oluşturmaya çalışıyor.

Hem erkek hem de kadın cinsel organına sahip! Çift cinsiyetli kadından cinsel yaşamıyla ilgili çok özel açıklamalar! 5

Ameliyat olmayı reddeden genç kadın, testislerinin kendisini rahatsız etmediğini söylüyor.

Hem erkek hem de kadın cinsel organına sahip! Çift cinsiyetli kadından cinsel yaşamıyla ilgili çok özel açıklamalar! 6

Doktorunun ameliyat süreci hakkında söylediklerini aktaran Blume, "Tam olarak oluşmamış bir vajinam vardı ve doktorum dilatasyon adı verilen bir işlem kullanarak kendim için bir ameliyat yaratmamı tavsiye etti. Dilatasyonu vajina yaratmaya çalışma süreci olarak anlatabilirim. Düzgün bir cinsel deneyim yaşayabilmem için gerekliydi. Tatsız bir süreç ama sonunda cinsel ilişkiyi daha az acıyla yaşamayı başardım. Artık heteroseksüel bir kadın gibi ilişki yaşayabiliyorum. Kendimle gurur duyuyorum. Rahat ve mutluyum. Kesinlikle ameliyat olmayı reddediyorum. Kendimi olduğum gibi seviyorum."

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