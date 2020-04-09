Hem evlerinde hem de iş yerlerinde mantar üretiyorlar

Şırnak'ın Uludere ilçesinde vatandaşlar hem çalıştıkları iş yerinde hem de evlerinin bodrum katlarında mantar üretiyor.

Uludere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışanları, iş yerlerinin alt katı ile evlerinin bodrum katında mantar üretiyor. 4 Ay önce kütükleri oyarak ekilmeye başlayan mantarlar ürün vermeye başladı. Kendi evinde üretim yapan Nizam Kara, az bir maliyetle uzun vadeli bir ekonomik yatırımın olduğunu aynı zamanda her evde üretim için ortamın bulunduğunu söyledi.

Uludere İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan da bölge halkının kendi evlerinde üretim yapabilecekleri bir çalışma olduğunu ve bu üretimi gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara talepleri doğrultusunda her türlü eğitim ile desteğin vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Kaynak: İHA