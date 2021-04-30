Gelecek nesillerin akciğerleri olacak! Eskişehir’de 10 bin “iyilik fidanı” toprakla buluştuTelefon direkleri leyleklere yuva olduEsnaf ve sanatkarlara müjde: Devlet desteğinin süresi uzatıldı!Dolandırıcılardan ağızları açıkta bırakan yöntem! İzmir’de filmleri aratmayacak senaryo yazdılarSosyal destek başvurusu nasıl yapılır? Sosyal yardım başvuru sorgulama nasıl yapılır? Sosyal yardım sorgulama ekranıPandemiye rağmen direniyorlar! Cam sanatının evi ’Eskişehir’ olduÇiçek gibi baktılar! Mersin’de kenevir yetiştiren 3 kişi gözaltına alındıEskişehirspor- Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Gaziantep'te yakalanan motosiklet hırsızlarından 1'i tutuklandıHırsızların hevesleri kursaklarında kaldı! Caminin çalınan vaaz hoparlörleri bulundu
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. FUTBOL
  3. Hem galibiyet, hem moral! Kayserispor’da 9 sezon sonra bir ilk

Hem galibiyet, hem moral! Kayserispor’da 9 sezon sonra bir ilk

Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren, 8 hafta boyunca galibiyet göremeyen ancak sahasında oynadığı Denizlispor maçında 6 gollü bir galibiyet alan Kayserispor hem moral hem de 3 puan buldu.

Hem galibiyet, hem moral! Kayserispor’da 9 sezon sonra bir ilk

Rakibine 6 gol atıp kalesinde 3 gol gören sarı kırmızılılar, adeta gol patlaması yaşarken yıllar sonra bir maçta 6 gollü bir galibiyete imza koydu. Kayserispor, 9 sezon önce 23 Ekim 2011 tarihinde sahasında oynadığı Sivasspor maçını Nordin Amramat (2), Gökhan Ünal (2), Furkan Özçal ve Okay Yokuşlu'nun golleri ile 6-2 kazanmıştı. Aynı sezonun son haftasında Ankara'da Ankaragücü'nü 5-0 yenen Kayserispor, son yılların en farklı galibiyetine imza koymuştu.

Bu sezon en farklı galibiyetini 3-1 ve 2-0 ile alan Kayserispor, Denizlispor maçı öncesinde çıktığı son 8 maçta sadece 5 gol atabilmişti. Bu sezon oynadığı 36 maçta 33 gol atan Kayserispor, bir maçta 6 gol atmasına rağmen halen ligin en az gol atan takımı hüviyetinde.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Hem galibiyet, hem moral! Kayserispor’da 9 sezon sonra bir ilk

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT