Hem öğrendiler hem baharı karşıladılar

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde geçen yıl açılan Anturia Arkeoloji ve Sosyal Çevre Etiği Okulu tarafından Çavdarhisar Ortaokulu öğrencilerine arkeoloji ,doğa bilimleri, tarih ve felsefe dersleri verildi.

Bir gün boyunca hem eğitim hemde gezi yapan öğrenciler, oynadıkları oyunlar ve yaptıkları piknikle de güzel vakit geçirdiler.

Dünyanın ilk borsasının kurulduğu ve ikinci Efes olarak bilinen Aizanoi Antik Kenti'nde kapılarını geçen yıl açan Anturia Arkeoloji ve Sosyal Çevre Etiği Okulu'nu ziyaret ettiklerini belirten Çavarhisar Milli Eğitim Müdürü Ginyas Kaya,, "Öğrencilerimiz hem gezdiler hem de öğrendiler. Gezimizin sonunu baharın gelişini piknik yaparak ve oyunlar oynayarak kutlamak istedik. Öğrencilerimize anlatımları ile eşlik eden Uzman Arkeolog Sinan Özçam'a çok teşekkür eder diğer gezilerde de yanımızda olmasını temenni ederiz. Böyle bir okulun Çavdarhisar ilçemize kazandırılmasında emeği geçen herkese öğrencilerimiz adına teşekkür ederim" diye konuştu.

Kaynak: İHA