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Hem parasından hem kocasından oldu! 1 aylık bebeğiyle ortada kaldı! Dolandırıcıları Müge Anlı'da canlı yayında gözaltına alındı!

Milyoner olma hayalleri kuran Emine Karayılan, hem altınlarından hem de kocasından oldu. Akrabası tarafından dolandırıldığını iddia eden Karayılan, doğumundan önce eşi tarafından terk edildi. Müge Anlı'da işlenen konu üzerine canlı yayına emniyet ekipleri geldi.

Hem parasından hem kocasından oldu! 1 aylık bebeğiyle ortada kaldı! Dolandırıcıları Müge Anlı'da canlı yayında gözaltına alındı!

Akrabasının sevgilisinin tarihi eser çıkaracaklarını iddia ederek 300 bin liralık dolandırdığı Emine Karayılan, bahsi geçen isimlerle Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yüz yüze geldi. Zengin olma hayalleri kurarken dolandırılan ve eşinden ayrılan Emine Karayılan, "Çok yalan söyledim eşime ama böyle olacağını bilmiyordum. Beni eşime ihanet etmekle bile suçladılar." dedi.

Hem parasından hem kocasından oldu! 1 aylık bebeğiyle ortada kaldı! Dolandırıcıları Müge Anlı'da canlı yayında gözaltına alındı!

ALDATILDIĞINI İLERİ SÜREREK EVDEN ATTI

1 ay önce doğum yapan ve çocuklarından ayrı olan Emine Karayılan eşinin sadakatinden şüphe duyduğu için kendisini evden attığını anlattı, canlı yayında gözyaşı döktü. Karayılan, "Eşim, bir aylık bebeğimizin kendisinden olduğuna inanmıyor. O yüzden beni affetmiyor" diye konuştu. Emine Karayılan, Ayşe Demir ve Adem Demir ile yüzleşerek kocası Osman'ın paralarını kimseye yedirmeyeceğini söyledi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına bağlananların söyledikleri, Adem Demir ve Ayşe Demir'i oldukça kızdırdı.

Hem parasından hem kocasından oldu! 1 aylık bebeğiyle ortada kaldı! Dolandırıcıları Müge Anlı'da canlı yayında gözaltına alındı!

CANLI YAYINDA TELEFON YAĞMURU 

Adem Demir'in Gaziantep'te farklı kişileri 'hazine' vaadiyle kandırdığını iddia eden izleyiciler, çok sayıda mağdurun olduğunu öne sürdü.

Hem parasından hem kocasından oldu! 1 aylık bebeğiyle ortada kaldı! Dolandırıcıları Müge Anlı'da canlı yayında gözaltına alındı!

EMNİYET HAREKETE GEÇTİ

Ayşe Demir ve Adem Demir, söylenenlerin iftira olduğunu dile getirerek kendilerini savunurken programa gelen telefonlar sonra emniyet ekipleri harekete geçerek yayına geldiler. Yayını izleyen ve ihbar kabul eden Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri Emine'nin başvuru yapması ile çalışma başlatılacağını ifade etti.

NE OLMUŞTU?

26 yaşındaki 3 çocuk annesi Emine Karayılan, Gaziantep'ten gelen akrabası tarafından dolandırıldı. Emine Hanım, akrabasının yanına gittiğini, orada kuzeninin ve akrabasının da olduğunu, tarihi eser var herkese 1 trilyon düşecek dediklerini bu sebeple bir sürü altın verdiğini, 150-200 bin TL civarı para verdiğini, inandığını söyledi.

Akrabasının sevgilisine kanıp yuvasından olan Karayılan, 2 aylık bebeğiyle birlikte kapıya konuldu. Akrabasının kendisine iftira attığını, eşinin kendisine inanmadığını belirten Emine Karayılan gözyaşlarına boğuldu.

"Yuvalar dağılmasın diye sustum" diyen Karayılan, "Ben altınlarımın yapılmasını istiyorum. Ayşe'nin yalan söylediğini itiraf etmesini, Adem'in de attığı iftiralardan dolayı eşimden özür dilemesini istiyorum." dedi.

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