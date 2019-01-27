Hem sağlığını kaybetti hem emekli maaşından oldu

Sakarya'nın Hendek ilçesinde yaşayan 64 yaşındaki 3 çocuk babası Muzaffer Özkılınç, emekli olduktan 5 gün sonra tekrar işe çağrıldı. Hendek Belediyesine ait bir şirkette 54 ay boyunca şoförlük yapmaya devam eden Özkılınç, SGK'dan kendisine gelen cezayla şoke oldu.

1986 yılında Sakarya'nın Hendek ilçesine gelerek Hendek Belediyesinde şoför olarak göreve başlayan Muzaffer Özkılınç, 2007 yılında kendisi gibi şoförlük yapan 5 arkadaşıyla birlikte emekli oldu. Emekli olduktan 5 gün sonra dönemin Ulaştırma Müdürü tarafından Belediyeye çağrılan Özkılınç, araçları kullanacak ve bakımlarını yapabilecek kimse olmadığı söylenerek yüzde 80'i Hendek Belediyesine ait olan şirket üzerinden tekrar işe alındı. 54 ay boyunca görevine devam eden Muzaffer Özkılınç, 2012 yılında SGK tarafından kendisine gelen yazıyla şoke oldu.

Kamudan emekli olduktan sonra tekrar yüzde 50'sinden fazlası kamuya ait bir kuruluşta çalıştığı gerekçesiyle kendisine yazılan cezayı alarak Hendek Belediyesine giden Özkılınç, yaşadıklarını anlatmak istedi. Durumu öğrenen Belediye yetkilileri, borcu ödeyeceklerini belirterek Özkılınç'ı belediyeden gönderdi. Durumu mahkemeye taşıyan Özkılınç ve arkadaşları, Sakarya'da mahkemeyi kazandı ancak SGK'nın itirazı üzerine Yargıtay'a giden dosyada karar bozuldu ve cezanın çalışanlar tarafından ödenmesine hükmedildi.

Eşim hastanede mahsur kaldı

Konuyla ilgili olarak konuşan Muzaffer Özkılınç, "Emekli olduktan 5 gün sonra çağırdılar, geri işe başladık. 54 ay boyunca çalıştım, eşim Toyota-Sa İlk Yardım ve Travmatoloji Hastanesinde ameliyat olurken karşımıza çıktı bu durum. Sağlıktan yararlanamıyoruz hem de emekli aylığım kesilmiş. Eşim hastanede mahsur kaldı. Durumu buraya gelerek anlattım, bana sorunu halledeceklerini ve bu cezayı kendileri ödeyeceklerini söylediler ancak hiçbir şey yapılmadı. Eşimi hastanede bırakmamak için gidip kredi çektim, her ay emekli maaşımdan kesiliyor. Bir de bu ceza çıktı karşıma" dedi.

SGK'ya dilekçe yazdı

Maaşını çekmek için bankaya gidince hesabında para olmadığını fark eden ve fenalaşan Muzaffer Özkılınç, "Bankada param olmadığını görünce fenalaştım. Oradaki çalışanlar SGK'ya gitmemi söylediler. SGK'ya gittim ve müdürle görüştüğümde müdür bana çalışırken yapılan girişte kod hatası sebebiyle bu cezayı aldığımı söyledi. Dilekçe yazdım, emekliyi çalıştıran kişinin bildirmekle yükümlü olduğu yazıyor ama ceza yine de bana kaldı" diye konuştu.

"Sağlığımı kaybettim"

Yaşadığı sıkıntılar sebebiyle sağlığını kaybettiğini belirten Özkılınç, "Bu sorunlar sebebiyle sağlığımı kaybettim. Beynime pıhtı attı, kalbimde sorun var. Gırtlak kanseri oldum, 2 kez ameliyat oldum bu yüzden. Eğer bana "seni çalıştırıyoruz ama bir sorun olursa ceza yersin" deselerdi ben zaten çalışmazdım. Şuan maaşımdan kredi kesiliyor, bu ceza da kesilirse ben ne yaparım? Nasıl geçinirim? Yıllarca şoförlük yaptığım Belediyeye gidip derdimi anlattım. Herkes bana Koca Usta der, Başkan bana bu işi halledeceğini söyledi ama halletmedi" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA