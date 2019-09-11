Hem şekli hem de fiyatı şaşırtıyor

Son zamanlarda Türkiye'de üretilmeye başlanan ancak çok yaygın olmayan ejder meyvesi, pazar tezgahlarında hem şekli hem de fiyatı ile herkesi şaşırtıyor.

Amerikan kökenli ve İngilizce adı ile "dragon meyvesi" olarak bilinen tropikal ejder meyvesinin ağırlığı 290 ile 350 gram arasında değişiyor. Dışı pembe ve yeşil renkli olan bu meyvenin içi ise kırmızı veya beyaz renklerde oluyor. Soğuk tüketilen bir ürün olan ejder meyvesi, insan vücudunun ihtiyacı olan C vitaminin yüzde 85'ini karşılarken sağlık açısından da birçok faydası bulunuyor. Vücudun bağışıklık sistemini yenileyen, hastalıklara karşı vücudun direncini artıran, vücudun sıvı oranını artırarak cildin daha nemli olmasını sağlayan bu meyveyi ilk defa gören vatandaşlar hem merak ediyor hem de fiyatını öğrenince şaşırıyor. Mersin'de yetiştirilmeye başlanan bu meyve oldukça az bulunurken Eskişehir'de oldukça ilgi gördü. Çok az üretilmesi dolayısıyla tanesi 20 liradan satılan meyvenin fiyatının da zamanla düşmesi bekleniyor.

"Bir tanesi bir kasa domatese bedel"

Ejder meyvesini Eskişehir'e getiren ve satan Emin Özkaya, ejder meyvesinin çok faydalı olduğunu ve satışların da tatmin ettiğini dile getirdi. Özkaya, "Çok faydalı bir meyve, çok şeye faydası olduğu, vitamin deposu olduğu söyleniyor. Ejder meyvesinin ana vatanı ise Amerika'dır. Oradan dünyanın çeşitli ülkelerine yayılıyor. Türkiye'de Mersin ilimizde yetiştirilmeye başlandı. Orada domates, biber yetiştiren seracıların hepsi şimdi Ejder meyvesini ekmeye başladılar. Çok güzel ürün alıyorlar. Bunun bir tanesi bir kasa domatese bedel fiyat olarak Mersin'de tanesi 20-25 liraya satılıyor. Biz de Eskişehirli halkımız görsün, tanısın, tatsın diye getirdik bunu aynı fiyata satıyoruz" şeklinde konuştu.

"Fiyat yüksek olmasına rağmen alan bir kez daha alıyor"

Emin Özkaya, ejder meyvesinin fiyatının yüksek olmasına rağmen tek başına haftada 200 ile 250 tane sattığını ve bir kere alan vatandaşın gelip bir daha aldığını ifade etti. Özkaya, "Haftada 200-250 tane satıyoruz. Eskişehir'deki marketlerin bazıları da yeni yeni almış bundan satıyorlar. Onlar ne kadar satıyor bilmiyorum ama burada pazarda biz daha ucuza satıyoruz. Vatandaş da merak ediyor değişik bir meyve olduğu için. Tadan, tadını beğenip bir kez daha gelip bir tane daha alıyor. İki renk bunlar. Bir böyle koyu kırmızı olanı var bir de beyaz çeşit olanı var. İçinin çekirdekleri haşhaş tanesi gibidir. Bu meyve ikiye bölünüp kaşıkla yeniliyor ya da soyuyorsun öyle yeniyor. Şifalı, sağlığa yararlı bir meyve. Tanesi 20 lira olmasına rağmen talep çok ve bu bizi memnun ediyor" dedi.

"İlerleyen zamanlarda ucuzlar"

Türkiye'de Pithaya olarak da bilinen ejder meyvesinin ilerleyen zamanlarda daha popüler hale gelip daha fazla üretilirse fiyatının da uygun olacağını vurgulayan Özkaya, "Ben bunu ilk getirdiğimde satılmaz diye düşünüyordum ama satılınca çok iyi bir satış olduğunu gördük. İlerleyen zamanlarda Türkiye genelinde popüler olursa ve yetiştiricileri çoğalırsa muhakkak ki ucuzlar. Tane yerine kilo ile satıma da dönebilir, tanesi 5 liradan da satılabilir, ucuzlarsa. Çok güzel bir meyve, aroması da çok hoş, tadı kavun ile şeftaliyi andırıyor ancak çok aşırı tatlı olmayan bir meyvedir" diye konuştu.

"Hayatımda ilk kez böyle bir meyve gördüm"

Pazarda meyveyi gören bazı vatandaşlar da ilk kez dokundukları meyve karşısında şaşırıyor. Fiyatı nedeniyle bazı vatandaşlar meyveyi sadece incelemekle kalırken bazıları da fotoğraf çekiyor. Hayatında ilk defa bu meyveyi gören Sefa Altın, "Daha önce hayatımda hiç böyle bir meyveye rastlamadım. Eskişehir'de ilk defa görüyorum. Farklı ve ilginç bir meyvedir. Tanesi de 300 gram gibi olduğunu öğrendim. Görüntüsü itibariyle de gerçekten şaşkınlık verici. Tadını merak etmedim değil, ilgi çekici yani almak istiyoruz ama biraz pahalı. Ne yapalım şimdilik bunla fotoğraf çekeyim" diye konuştu.

Kaynak: İHA