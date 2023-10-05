Hem suçlu, hem güçlü! Cami inşaatında hırsızlık yaparken kendisini yakalayan kişinin evini taş yağmuruna tuttu!

İstanbul, Esenyurt ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde sabahın erken saatlerinde eşine az rastlanır bir olay meydana geldi.

İddialara göre özel bir firma tarafından yapımı 5, 6 yıldır süren bir cami inşaatında madde bağımlısı olduğu öne sürülen bir kişi yaşamaya başladı. Ancak bu kişi belli bir süre sonra caminin demirlerini ve bazı inşaat malzemelerini çaldı.

MAHALLELİ UYARDI

Bir süre sonra caminin pencerelerindeki camları da çalmak isteyen şüpheli, camlardan birini inşaatın yanındaki yola düşürdü. yola düşen cam tuzla buz olurken yldan geçen insanlar yaralanmaktan kıl payı kurtuldu. Olayı gören mahalle sakini Yasin Karadeniz, evinin penceresinden hırsızlık yapan şahsa bağırarak uyardı.

KÜFREDEREK VE TAŞLAYARAK CEVAP VERDİ

Uyarıya küfrederek karşılık veren şüpheli, eline aldığı taşları Karadeniz'e ait olan daireye fırlatmaya başladı. Taşlardan ikisi evin penceresine isabet ederken kırılan camlar çocuk odasına dağıldı. Bir diğer taş ise sokak esnafının park halindeki aracının ön camını kırdı.

GÖZALTINA ALINDI

Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin binaları taşladığı o anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

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"Mahalle sakinlerini ve esnafını rahatsız ediyorlar"

Aracına taş isabet eden esnaf Serkan Alaca, "Burada bir camii inşaatı var. Belli bir süre yapım aşamasında ve bir türlü bitmedi. Kendini bilmeyen insanlar burayı uğrak haline getirdi. Madde mi kullanıyorlar bilmiyorum ama burada mahalle sakinlerini ve esnafını rahatsız ediyorlar. Burada müşterilerimizle konuştuğumuz esnada bir gürültü ile dışarı çıktık. Çıktığımızda şahsın sokağa cam attığını ardından inşaatta bulduğu taş ile komşumuzun binasına ve ortağımın aracına fırlattığını gördük. Burada polis ekiplerini bilgilendirdik ve şahsı yakaladılar" dedi.

"Evimizi taşlamaya başladı"

Evinin penceresine cam isabet eden Yasin Karadeniz, "Burada 5-6 yıldır devam eden bir inşaat çalışması var. Madde kullananlar sürekli giriyor. Durup evimizi izliyorlar. Eşim ve ben rahat edemiyoruz. Demirleri çalıyor, 2 haftadır inşaatta yaşıyor. Bu sabah camilerin pencerelerini çıkarmış ve en sonuncuyu ana yola düşürdü. Anne ile bebek arabası ile beraberken yanlarına düştü. Ben de kendisine bağırdım. Bunun üzerine küfür etti ve evimizi taşlamaya başladı. Şahıs şu an karakolda, gözaltına alındı" şeklinde konuştu.