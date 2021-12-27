Hem suçlu hem güçlü hırsızlar, çaldıkları arabanın üzerine spreylerle "İşte böyle çalarız" yazdılar!

Esenyurt'ta hırsızlar, inşaat malzemelerinin olduğu bir depoyu soyup, malzemeleri kapının önünde duran minibüs ile götürdüler. Soygunu tamamlayan hırsızlar, arabayı yolun kenarında bırakıp, üzerine "İşte böyle çalarız" ifadelerini sprey boyalarla yazdılar. Görenleri pes dedirten olay, araç sahibini çılgına döndürdü. Hırsızların yazı kenarına gülücük eklemeleri de dikkatlerden kaçmadı.

"BU ARAÇ BİZİM ELİMİZ AYAĞIMIZ"

Hırsızların oyun gibi görünen hırsızlığına şaşıran araç sahibi Yusuf Ağbolat, “21 Aralık Salı gecesi işten döndüğümde aracımı evimin önüne park ettim. Saat 12 gibi dışarıya çıktığımda aracım yerinde duruyordu. Hatta döndüğümde kapılarını kontrol ettim. Daha sonra eve girdim ve sabah uyandığımda aracımın yerinde olmadığını gördüm. Tabi o an çalındığını anladım ve polis ekiplerine haber verdim. Daha sonra kendim aracımı aramaya başladım. Dün akşam sıralarında ise polisler aradı ve arabayı bulduklarını söylediler. Otoparka çekmişler arabamı ve parmak izi incelemesi yapmışlar. Ben de tabi hemen aracımın yanına gittim. Ve aracımın üzerinde 'İşte böyle çalarız' yazdıklarını ve kapıya gülücük çizdiklerini gördüm. Bununla da kalmamışlar ve arabamı perişan etmişler. Aynasını kırmışlar, yan tarafını vurmuşlar, kilidi kırmışlar. Yani anlayacağınız biz mağdur olduk. Kaç gündür iş yapamıyoruz çünkü bu araç bizim elimiz ayağımız. Bu olmadan iş yapamıyoruz” dedi.

"BU ARACI NASIL KAZANDIĞIMI BEN BİLİRİM"

Hırsızların perişan ettiği aracı ekmek teknesi gördüğünü belirten Ağbolat, bu arabayı zorluklar içerisinde aldıklarına dikkat çekerek “Düpedüz vicdansızlık bu. Bu vicdansızlara ne söyleyebilirim ki. Ben bu aracı nasıl kazandım, bu hale getirdim ben bilirim. Tamam aldın götürdün ama aracımı neden siyaha boyadın, camlarını kırdın, bir sürü zarar verdin. Ben bunları nasıl yaptıracağım şimdi. Tüm bunları da geçtim arabayı temizlemek için ellerim ne hale geldi. Tiner ile sabahtan beri temizlik yapıyorum ellerim perişan oldu” dedi.