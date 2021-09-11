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Hem suçlu hem güçlü! Korona pozitif olan kadın taksi ücretini fazla bulunca ortalığı birbirine kattı: Koronayım yaklaşmayın

Karabük'te taksiye binen bir kadın ve arkadaşı taksimetrenin yazdığı ücreti fazla bulunca ödememek için direndi. Taksi şoförü durumu polise bildirmesi üzerine olay yerine gelen polisi gören kadın koronaviürüse yakalandığını iddia ederek bağırmaya başladı. HES kodu sorgusunda koronavirüse yakalandığı belirlenen kadın tutanak tutulduktan sonra sağlık ekipleri tarafından evine götürüldü.

Hem suçlu hem güçlü! Korona pozitif olan kadın taksi ücretini fazla bulunca ortalığı birbirine kattı: Koronayım yaklaşmayın

Edinilen bilgilere göre olay dün gece saatlerinde meydana geldi. Karabük otobüs terminalindeki taksi durağından bir taksiye binen  Sudenur A. ve Yasin D. taksi şoförünün kendilerini istedikleri adrese getirmesinin ardından taksimetrede yazan ücreti fazla buldu. Şoför ile Sudenur A. ve Yasin D. arasında çıkan tartışma sonrası taksi sürücü aracını durağa çekerek polis ekiplerini çağırdı.

ARKADAŞI GÖZALTINA  ALINDI

 Olay yerine gelen polisler Yasin D.'yi gözaltına aldı, Sudenur A. ise bir anda bağırarak,  "Koronayım yaklaşmayın" dedi. 

Hem suçlu hem güçlü! Korona pozitif olan kadın taksi ücretini fazla bulunca ortalığı birbirine kattı: Koronayım yaklaşmayın

TESTİ POZİTİF OLDUĞU HALDE DIŞARI ÇIKMIŞ

HES kodu sorgusunda koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirlenen Sude A. için polis ekipleri karantina kurallarına uymadığı gerekçesiyle tutanak tuttu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri Sudenur A.'yı ambulans ile evine götürdü.

Hem suçlu hem güçlü! Korona pozitif olan kadın taksi ücretini fazla bulunca ortalığı birbirine kattı: Koronayım yaklaşmayın

GAZETECİLERE HAKARET ETTİ, SAĞLIKÇILARA TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan kendisini görüntüleyen gazetecilere hakaret eden şahıs,  sağlık ekiplerine de tepki gösterdi.

Hem suçlu hem güçlü! Korona pozitif olan kadın taksi ücretini fazla bulunca ortalığı birbirine kattı: Koronayım yaklaşmayın

Tayfun Altuntaş
Editör
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