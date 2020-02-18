Hem yeni aldıkları evlerinden oldular, hem de kredi ve kira ödüyorlar

SAMSUN'da 3 yıl önce inşaatı tamamlandıktan kısa süre sonra zemininde oluşan eğim nedeniyle yıkılma riski bulunduğu tespit edilip, tahliye edilen 9 katlı apartmanda oturanlar, konuyu yargıya taşıdı. Apartman sakinleri, bir yandan da kredi borçlarını ödedikleri için mağdur olduklarından yakınıyor.

İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde 2015'de yapımına başlanan 9 katlı apartmanın inşaatı, 2017 yılında tamamlandı. Yapımının ardından kısa süre sonra zemininde eğim oluşan bina, AFAD ve belediye ekiplerince incelemeye alındı. Yapılan incelemelerde; çevresindeki duvarlarda çatlaklar oluşup, zeminin de kayma saptanan apartmanın yıkılma riski bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine binada oturanlar tahliye edildi. Evlerini boşaltan bina sahiplerinin bazıları yakınlarının yanına, bazıları da kiraya çıkmak zorunda kaldı.

Binada yaşayanlar, konuyu yargıya taşıyarak çözüm arayışına girdi. Dava süreci sürerken, paralarını geri alamayan, hem kredi, hem de kira ödemek zorunda kalan bina sakinleri, mağdur edildiklerinden yakınarak, zor günler geçirdiklerini söyledi. Mahalleli ise alınan karar kapsamında yıkımı için yargı süreci beklenen, çevredeki bazı evlerin zemininde de çatlakların oluştuğu mahallede endişe içinde olduklarını belirterek, konuya çözüm bulunmasını bekliyor.

'DAYANACAK GÜCÜM KALMADI'

Dairesini 120 bin liraya temelden aldığını ifade eden Havva Küçükhızar, dayayıp döşediği evinde yaklaşık 5 ay oturabildiğini belirtti. Küçükhızar, "Evin içine ekstra masraf yaptım. 5 ayın ardından evimden çıkmak zorunda kaldım. "Bu apartman yıkılıyor, evi boşaltın" dediler, bizi evimizden çıkardılar ama kimse "nereye gideceksiniz" diye sormadı. Kiraya çıkmak zorunda kaldım, çok mağdurum ve dayanacak gücüm kalmadı. 3 yıl oldu ve kimse ilgilenmiyor, kimse bu sorunu çözmüyor. Benim borçlarım var, artık kiramı da ödeyemiyorum. Sahipsizim, tek başıma mücadele ediyorum. Artık ne yapacağımı şaşırdım, tutunacak bir dalım kalmadı. Sonunda bu eve gireceğim, yıkılırsa da içinde öleceğim. Yoruldum, küçük yaştan beri çalışıyorum ve bir evim olsun diye didindim. Şimdi o evim de elimden gitti. Psikolojim bozuldu" diye konuştu.

'HEM KİRA, HEM KREDİ ÖDÜYORUM'

Emekli parasıyla daire aldığını anlatan Sinan Akpekmezci, satın aldığı dairede 3 ay oturduğunu dile getirdi. Şu an hem kira hem de kredi ödediğini anlatan Akpekmezci, "Çok mağdurum. Çocuğum üniversiteyi kazandı, ama bu mağduriyetten dolayı onu okula gönderemedim. Binada aşırı derecede kayma var. Biz bu evde kaldığımız dönemde, geceleri demir sesleri geliyordu. 2 buçuk yıldır yargılama devam ediyor. Ben para falan istemiyorum, daire istiyorum çünkü benim başımı sokacağım bir evim yok. Bu apartmanın da artık yıkılması lazım. Yoksa domino taşı gibi yıkılacak ve o zaman çevredeki binalar da zarar görecek" dedi.

'AŞIRI DERECEDE TEDİRGİNİZ'

Yıkılma kararı verilen binanın yanında bulunan ve yer yer çatlakların oluştuğu apartmanda dairesi bulunan Hüseyin Erdal, "Hem bu apartmandan çıkmak zorunda kalan komşularımız hem de bu apartmanın çevresinde evi olan bizler mağdur durumdayız. Bu riskli durumdan dolayı dairelerimizi satmak istedik ama dairelerimizi satamıyoruz. Ayrıca kiracı da bulamıyoruz. Binamızın bazı noktalarında çatlaklar oluştu. Aşırı derecede tedirginiz" şeklinde konuştu.

'ENDİŞE EDİYORUM'

Mahalle sakini Eyüp Soylu da, terk edilen binanın güvenlik noktasında da sorunlar yarattığını ifade ederek "Benim 11 yaşında bir erkek kardeşim ve 16 yaşında kız kardeşim var. Onlar için endişe ediyorum. Çünkü alkol ve uyuşturucu kullanan şahıslar bu boş apartmana giriyor. Bu boş alanlar onlar için bir mekân oluyor" dedi.

'DEPREM OLSA TÜM MAHALLE YIKILIR'

Mahalleli Bahar Akın ise bölgenin riskli olduğunu ancak buna rağmen yeni binaların yapıldığına dikkat çekerek "Samsun'da, 5.0 büyüklüğünde bir deprem olsa, buradaki tüm evler yıkılır. Çünkü buranın altı sağlam değil" diyerek önlemlerin artırılmasını istedi.

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Kaynak: DHA