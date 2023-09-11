Hem yürüyüş yaptılar, hem likarpa topladılar

Gümüşhane'de doğa severler 2 bin 300 rakımlı Ziyaret Tepe bölgesinde düzenledikleri yürüyüşte Likarpa topladı.

Kentte 2 haftada bir doğa yürüyüşü yapan Gümüşhane Dağcılık, Doğa Sporları ve Gençlik Derneği (GÜDAK) bu haftaki etkinliğini piknik havasında Zigana dağlarının devamı olan Ziyaret Tepeye gerçekleştirdi.

Torul ilçesine bağlı Harmancık köyü sınırlarındaki Godanas Ormanları dört yol mevkiine araçlarıyla ulaşan 38 doğasever buradan çam ağaçlarının kokusu arasında yürüyüşlerine başladı.

Yüksek rakıma rağmen devasa çam ağaçlarının içerisinden Gelinkaya-Zigana-Cebeli üçgeninde kalan 2 bin 300 metre rakımlı Ziyaret Tepe mevkiine ulaşan sporcular burada oldukça fazla olan ve bölgede mavi altın olarak bilinen Likarpa toplamaya başladı. Yanlarında getirdikleri kaplarla toplaması oldukça zahmetli olan Likarpa'yı toplamak için yamaca dağılan sporcular, bölgede doğal olarak yetişen ve hem sağlık hem de lezzet açısından büyük bir değer taşıyan şifa deposu yaban mersinini topladıktan sonra yine doğal olarak yetişen ahududu topladılar. Sporcular kara demlikte çay içip piknik havasındaki etkinliklerini aynı yoldan geri dönerek sonlandırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)