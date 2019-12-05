“Hemdem” konseri ile sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattılar

"Hemdem" Doğu projesinin 2019 yılının son konserini Diyarbakır'da veren ünlü sanatçılar Gökhan Türkmen ve Serkan Ölçer, müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen akustik konserde, "Hemdem" Doğu projesinin 2019 yılının son konserinde ünlü sanatçılar Gökhan Türkmen ve Serkan Ölçer'i, yüzlerce kişi keyifle dinledi.

Şarkılara eşlik ederken, interaktif konsept ile sanatçılar, konsere gelen müzikseverlerle sohbet ederek unutulmaz bir performans sergilediler.

"Hemdem" Doğu projesi hakkında açıklamalarda bulunan sanatçı Gökhan Türkmen, Diyarbakır'da olmaktan çok mutlu olduğunu söyledi.

Hemdemin anlamının birlikte nefes almak ve can ciğer kardeş demek olduğunu belirten Türkmen, "İlk başladığımda müziğe tek gitar sahne çok aldım. Daha sonra orkestra ile birlikte devam ettik müzik hayatımıza ama sonrasında tek gitar sahne almak istedim ve tek başıma sahne almak istedim ve böyle bir şey yapmak istedim. Bunun adını da başka bir şey koymak istedim. Bunu da daha sık gidemediğimiz yerlere gitmek istedik aslında ve beraber Serkan benim çok yakın arkadaşım, komşum ve çok değerli bir müzisyen. Bu yüzden Serkan ile böyle bir şey yapmak istedik. Diyarbakır'da 2019 yılının son Hemden konserini veriyoruz. Bundan önce Elazığ, Şanlıurfa, Malatya ve Sivas'ta konser verdik. 2020'de inşallah devam edecektir" diye konuştu.

Doğu'da buluşmak istedikleri kitle olduğunu belirten Serkan Ölçer ise, "Neden Doğu derseniz çünkü bizim buluşmak istediğimiz bir kitle var Doğu'da ve o kitle ile her zaman organizasyonlar yapılarak bir araya gelinemiyor. Biz iki gitar ile müziği müzikseverlere ilk çıktığı ve sade haliyle çalmak istedik. Ondan dolayı da çok zevkli geçiyor konserlerimiz. Doğu'daki enerji de çok farklı bizim için çok güzel bir proje oldu" şeklinde konuştu.

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden konser, müzikseverler tarafından büyük alkış almasıyla son buldu.

Kaynak: İHA