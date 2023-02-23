Hemmo Riihimaki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hemmo Riihimaki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hemmo Riihimaki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hemmo Riihimaki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hemmo Riihimaki 3 Haziran 2003 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hemmo Riihimaki Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FTC yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kuopion Palloseura futbol takımında oynamaktadır. Kuopion Palloseura takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Hemmo Riihimaki'nin Kuopion Palloseura ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Hemmo Riihimaki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hemmo Riihimaki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hemmo Riihimaki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hemmo Riihimaki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında KuPS

7 Ocak 2021 yılında Kokkolan PV

31 Aralık 2021 yılında KuPS

14 Nisan 2022 yılında Ekenäs IF

31 Aralık 2022 yılında KuPS

Hemmo Riihimaki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hemmo Riihimaki şuan Kuopion Palloseura takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Hemmo Riihimaki Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Finlandiya U19 takımında 1 numaralı formasıyla 4 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Finlandiya U17 takımında 1 numaralı formasıyla 4 Ağustos 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Finlandiya U16 takımında 1 numaralı formasıyla 23 Ağustos 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Finlandiya U15 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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