Hemoglobin ne demek, TDK'ya göre Hemoglobin kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hemoglobin ne demek? Hemoglobin TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi hemoglobin kelimesi. Peki hemoglobin ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre hemoglobin nedir, hemoglobin kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HEMOGLOBİN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hemoglobin kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Hemoglobin kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre hemoglobin kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Alyuvarların yapısında bulunan, dokulardan karbondioksidi akciğerlere, akciğerlerden oksijeni dokulara taşıyan, demir içeren ve kana kırmızı rengini veren protein

