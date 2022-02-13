Hempa ne demek, TDK'ya göre Hempa kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hempa ne demek? Hempa TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi hempa kelimesi. Peki hempa ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre hempa nedir, hempa kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HEMPA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hempa kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Hempa kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre hempa kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Omuzdaş

