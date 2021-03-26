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Hemşire Maaşı Ne Kadar? 2021 Hemşire Maaşları, İş İlanları

Hemşire tıbbi bakım ve tedavi sağlayan klinik veya diğer kuruluşlarda hemşirelik hizmetleri yapan, hekimlere yardım eden kişidir. Hemşire maaşı ne kadar? Haberimizden 2021 Hemşire maaşları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Hemşire Maaşı Ne Kadar? 2021 Hemşire Maaşları, İş İlanları

Hemşire görev tanımı nedir, ne iş yapar, Hemşire olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Hemşire, tıbbi bakım ve tedavi sağlayan klinik veya diğer kuruluşlarda hemşirelik hizmetleri yapan, hekimlere yardım eden kişidir.

Hemşire Maaşı Ne Kadar? 2021 Hemşire Maaşları

Hemşire maaşı ortalama aylık 4.500 - TL’dir. En düşük Hemşire maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 5.868 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Hemşire iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Hemşire İş İlanları İçin Tıklayın

Hemşire Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

En az ortaöğretim mezunu olmanız gerekmektedir.

Hemşire Ne İş Yapar?

Hemşire (Genel) :işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a)    Hasta, özürlü ve yeni doğan bebeklere doktorların denetimi ve gözetiminde hemşirelik hizmetleri götürüp, tedavilerinde yardımcı olmak,
b)    İlaçları temin edip, enjeksiyon yapmak,
c)    Ameliyat yaralarına bandaj sararak, sarılmış bandajları değiştirmek,
d)    Hastaların genel durumları hakkında rapor tutmak,
e)    Vücut ısısını ölçmek ve kaydetmek,
f)    Kalp atışları ve solunum oranını ölçmek,
g)    Acil durumlarda ilk yardım tedavisi yapmak,
h)    Ameliyat ve tedavi işlemlerinin yapılmasında doktora yardımcı olmak,  vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Meslek Ana Grubu :

Profesyonel meslek mensupları ana grubun içinde yer alır.

Meslek Alt Ana Grubu :

 Sağlık ile ilgili profesyonel meslek grupları alt ana gruptadır.

Meslek Grubu :

Hemşirelik ve ebelik ile ilgili profesyonel meslek grubundadır.

Hemşire Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Hemşire mesleğinin meslek kodu 2221.03 olarak belirlenmiştir

YORUM KAT: Yukarıdaki Hemşire maaşlarına ek sizlerde Hemşire mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere  iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

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