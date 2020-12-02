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  3. Hemşire olması nedeniyle oğlundan koparılmıştı: Tartışmalı velayet davasında karar iptal edildi!

Hemşire olması nedeniyle oğlundan koparılmıştı: Tartışmalı velayet davasında karar iptal edildi!

Ordu'da yeni tip koronavirüs salgın sürecinde sağlık çalışanı olması sebebiyle oğlunun velayetinin kendisinden alınması haberiyle gündeme gelen Cemile hemşire için verilen karar, tepkiler nedeniyle iptal edilirken anne - oğul yeniden kavuştu.

Hemşire olması nedeniyle oğlundan koparılmıştı: Tartışmalı velayet davasında karar iptal edildi!

Ordu'da sağlık çalışanı olduğu için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) riski bulunduğu gerekçesiyle boşanma davası esnasında 5 yaşındaki çocuğunun velayeti alınan hemşire, mahkemenin kararı iptal etmesinin ardından yeniden oğluna kavuştu. 

Ordu'da karşılıklı olarak birbirlerine boşanma davası açan Cemile ve Mehmet Atakan Deniz çiftinin 5 yaşındaki çocukları Şükrü Kuzey'in velayeti anneye verildi. Ancak baba Mehmet Atakan Deniz, eşinin ambulans hemşiresi olduğu ve sürekli evlere girip çıktığı için çocuğunun salgın nedeniyle ağır risk altında olduğunu ileri sürerek, velayetin kendisine verilmesi talebiyle 13 Temmuz'da mahkemeye başvurdu.

UZMAN BİLİRKİŞİ HEYETİNDEN İNCELEME

Görülen mahkemenin ara kararında mahkeme heyeti, "geçici velayetinin babaya verilmesinin çocuğun yüksek yararına olacaktır" diyerek, velayeti babaya verdi. Verilen karara avukatı aracılığı ile itiraz eden Cemile Deniz, Ordu 2. Aile Mahkemesi, psikolog ve pedagoglardan oluşan uzman bilirkişi heyetinden rapor istedi. Bilirkişiler, anne ve babanın ayrı ayrı yaşadıkları ortamları inceledi. Çocuk da dahil psikolojik durumlarına bakıldı. Mahkeme heyeti, kararını uzmanların hazırladığı rapor sonrası açıkladı.

GEÇİCİ VELAYET ANNEYE VERİLDİ

Gerekli incelemeler sonrası mahkeme heyeti, sağlık çalışanı olması ve korona riski bulunması nedeniyle 5 yaşındaki çocuğun velayetinin anneden alınmasına dair kararından vazgeçti. Annenin itirazını kabul eden mahkeme, velayeti babadan alarak yeniden geçici olarak anneye verdi.

Berna Akkaya
Editör


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