İstanbul Kartal'da bulunan bir aile sağlığı merkezinde hemşire Ömür Erez'in, Rahmi Uygun isimli bir şahıs tarafından başından vurularak ağır yaralanan ve ambulans ile hastaneye kaldırıldıktan sonra öldüğünün öğrenilmesinin ardından vatandaşlar internet arama motorlarında Hemşire Ömür Erez kimdir, nereli, kaç yaşında? Ömür Erez'i kim, neden öldürdü? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte o soruların cevapları...

HEMŞİRE ÖMÜR EREZ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

1989 yılında doğduğu öğrenilen Ömür Erez Kartal 10 Numaralı Aile Sağlığı Merkezi'nde çalışıyordu. 33 yaşındaki hemşirenin nereli olduğu ve biyografisi hakkında detaylı bir bilgiye ulaşılamazken yeni bilgilerin gelmesiyle haberimiz güncellenecektir.

ÖMÜR EREZ'İ KİM NEDEN ÖLDÜRDÜ?

33 yaşındaki hemşireyi öldüren kişinin 39 yaşında olan Rahmi Uygun isimli bir kişi olduğu ve silahı ile içeriye girdikten sonra Ömür Erez ile tartıştığı ve başına ateş ettiği öğrenildi. Olaydan sonra talihsiz kadına hemen ilk müdahalesi yapılırken gelen ambulansla birlikte hastaneye kaldırılan Erez'in hayatını kaybettiği öğrenildi.

Zanlı Rahmi Uygun'un 20'den fazla suç kaydı olduğu bilinirken olay yerinden hızla kaçtığı ve emniyet ekipleri tarafından her yerde arandığı öğrenildi. Gelen bilgilere göre zanlı Bağcılar'da yakalandı.