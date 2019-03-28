Hemşire otomobilini durdurup yaralıya koştu

Ters şeride geçmek isteyen kamyon sürücüsü, yanında seyreden motosikletliye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrularak şok geçiren motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi, tesadüfen yoldan geçen bir hemşire yaptı.

Kaza, Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Nilüfer Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ters yöne girmek isteyen 42 L 2929 plakalı kamyon sürücüsü Ahmet G., hemen yanında seyreden 16 LYC 41 plakalı motosikleti fark etmeyip çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Şükrü K., savrulup düştü. Kaza sonrası şoka giren Şükrü K.'ye yoldan geçerken kazayı fark edip otomobilinden inen hemşire Aysu Benli ilk müdahaleyi yaptı. Sağlık ekipleri gelene kadar şoka giren Şükrü K.'nin başında bekleyen yardımsever hemşire, ambulans ekiplerinin gelmesiyle birlikte Şükrü K.'yi sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan Şükrü K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA