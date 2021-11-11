Hemşire (Yenidoğan) Maaşı Ne Kadar? 2021 Hemşire (Yenidoğan) Maaşları ve İş İlanları

Hemşire (Yenidoğan) görev tanımı nedir, Hemşire (Yenidoğan) ne iş yapar, Hemşire (Yenidoğan) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Hemşire (Yenidoğan) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Hemşire (Yenidoğan) Tanımı;

Yeni doğan bebeklere gerekli sağlık hizmeti ve hemşirelik bakımını etkin bir şekilde yerine getiren nitelikli kişidir.

Hemşire (Yenidoğan) Maaşı Ne Kadar? 2021 Hemşire (Yenidoğan) Maaşları

Hemşire (Yenidoğan) maaşı ortalama aylık 7.500 - TL’dir. En düşük Hemşire (Yenidoğan) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 15.000 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Hemşire (Yenidoğan) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Hemşire (Yenidoğan) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Hemşire (Yenidoğan) Ne İş Yapar?

Hemşire (Yenidoğan), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Nöbetçi ekipten servis ve hastaları teslim almak,

b) Hastaları servise kabul etmek, servisin işleyişi ve kuralları hakkında bilgilendirmek,

c) Hastaların ANS-TA (Ateş, Nabız, Solunum-Tansiyon) takiplerini yapmak, hemşire gözlem kartına kaydetmek,

d) Hastalara günlük rutin bakımları (banyo, ağız, göz bakımı, alt değiştirme, cilt bakımı, yatak değiştirme vb.) yapmak,

e) Bebekleri beslenmeleri için annelerine vermek, annesi gelemeyenleri beslemek,

f) Annelere emzirme eğitimi vermek,

g) Doktor ordürlerini hemşire gözlem formuna kaydetmek,

h) Mayi pumpları ve doz ayarlamalarını yapmak, her saat başı mayileri kontrol etmek, aldığı, kalan ve çıkan sıvıları kaydetmek,

i) Hastaların damar yollarını takip etmek, değiştirilmesi gerekenleri değiştirmek,

j) Hasta ile ilgili numuneleri almak, uygun şekilde ve zamanında yerine ulaştırılmasını sağlamak,

k) Hastaya uygulanan bakım ve tedavi ile ilgili uygulamalar ve gözlemlere ilişkin hemşirelik kayıtlarını tutmak,

l) Servis eczanesinden tabela ve ilaçlar sayımları ve kontrollerini yaparak teslim almak,

m) Serviste kullanılan tüm tıbbi cihazların sayımı, kontrol ve kayıt işlerini yapmak,

n) Enfeksiyon kontrol önlemlerini almak,uygulamak ve kontrol etmek,

o) İlaçların güvenli bir şekilde temin edilmesini kullanılmasını ve saklanmasını sağlamak,

p) Taburcu olan hastalara evde uyması gereken kurallar hakkında bilgi vermek,

q) Mesleki ilerleme ve gelişimi için seminer ve toplantılara katılmak,

r) Hemşirelik hizmetleri konularında araştırma yapmak,

s) Tüm uygulamalarını etik kurallar doğrultusunda yapmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Hemşire (Yenidoğan) Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Sağlık İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Hemşirelik Ve Ebelik İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Hemşirelik İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Hemşire (Yenidoğan) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Hemşire (Yenidoğan) mesleğinin meslek kodu 2221.29 olarak belirlenmiştir



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