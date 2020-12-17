Hemşirelere 500 kez 'Ben salağım' yazma cezası vermişti: Başhekim Ayşegül Alkan görevden alındı

Antalya'nın Kumluca ilçeisnde meydana gelen olayda, Kumluca Devlet Hastanesi Başhekimi Ayşegül Alkan'ın, görev yerlerinde olmadıkları gerekçesiyle hemşireler Merve Şahiner Çalışkan ve Ayşe Yetkin'e 500'er kez, "Ben salağım servisimden başka servise gittim" yazma cezası vermesi olay olmuştu. Sosyal medyanın gündemine oturan olayın arından Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri tarafından hakkında inceleme başlatılan Alkan'ın görevine son verildiği öğrenildi.

"BAŞHEKİMİN ISRARI İLE KALEME ALINMIŞTIR"

Buna çok sinirlenen Başhekim Alkan, diğer birim müdürlerinin de bulunduğu bir odada herkesin içinde azarladı. Bununla da yetinmeyip iki hemşireden görev yeri terk cezası olarak A-4 kâğıdına 500 kere, 'Ben salağım servisimden başka servise gittim' yazmalarını ve kendisine getirmesini istedi.

Hemşireler Merve Şahiner Çalışkan ve Ayşe Yetkin'in görev yerlerini terk etmediklerini söyleyerek Başhekim Alkan'ın "Ben salağım, servisimden başka servise gittim" yazısını yazmaya karşı çıktılar. Yasa gereği resmi disiplin yönetmeliğinin uygulanmasını istediler. Bu teklifin başhekim Alkan tarafından kabul görmemesi üzerine Çalışkan ve Yetkin, A-4 kâğıdına 500 kere 'Ben salağım servisimden başka servise gittim' yazdı. İki hemşire Çalışkan ve Yetkin, 7 sayfalık metni 'Başhekimin ısrarı ile kaleme alınmıştır' diyerek not düştüler.

Devlet hastanesi başhekiminden hemşireye skandal ceza: Ben salağım, görev yerimi terk ettim

BAKANLIK DURUMA EL KOYDU

Yaşanan olayın ardından İki hemşire mobbinge uğradıklarını belirterek başhekim hakkında İl Sağlık Müdürlüğü'ne şikâyette bulundu. Antalya İl Sağlık Müdürlüğü iddialarla ilgili geniş kapsamlı inceleme başlattı. Olayın Sağlık Bakanlığına kadar ulaşmasının ardından Bakanlık da duruma el koydu. Başhekim Alkan hakkında çift yönlü soruşturma başlatıldı ve başhekimin görevden alındığı öğrenildi.

"YAŞANANLAR KABUL EDİLEMEZ"

Yaşanan olayın ardından Hemşire Merve Şahiner Çalışkan, insanlık onurlarını zedelendiğini söyledi. Yaşadıklarımız üzücü olduğunu belirten Çalışkan, "Hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Olanları kabul etmemiz mümkün değil" dedi. Sağlık Bakanlığı'nın uluşlararası çalışmalarda görev almış hemşire Ayşe Yetkin olanların onurlarını kırdığını söyledi. 25 yıllık sağlık çalışanı olduğunu da belirten Yetkin, "Evet görev yerimi terk ettim. Bunun cezası yönetmeliklerle belli. Biz resmi sürecin işletilmesini istedik ama başhekim ısrarla o ifadeleri 500 kez yazmamız için diretti. Bu ısrarına sadece biz değil, hastanedeki birçok personel şahit. Biz o metinleri yazdık ama bu seferde kayıt altına alınmasına izin vermedi. Yaşananlar kabul edilemez" dedi.

"BÖYLE BİR CEZA HİÇBİR YERDE KABUL EDİLEMEZ"

Sağlık-Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, "Sağlık çalışanlarının morale ihtiyacı olduğu bir dönemde motivasyonu yerle bir eden, kişilik haklarını ayaklar altına alan bu cezayı hiçbir yönetici kabul etmez. Hemşire arkadaşlarımız bu metinleri evrak kayıtta işletmek istemiş. Başhekim buna karşı çıkmış. Arkadaşlarımız da yaşadıkları mobbing karşısında yargı yolunu tercih etti. Çünkü böyle bir ceza hiçbir yerde kabul edilemez" diye konuştu. Ayşegül Alkan ise olayların çarpıtıldığını kaydetti.