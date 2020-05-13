Hemşirelere anlamlı hediye

Konya'da Hemşireler Haftası dolayısıyla düzenlenen programda hemşirelere, Çanakkale Savaşı esnasında gösterdikleri fedakarlığın nişanı olarak o dönem verilen 1332 Cihadiye Yüzüğünün kopyası hediye edildi.

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, Hemşireler Haftası ile dolayısıyla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde düzenlenen programda hemşireler için anlamlı bir hediye hazırladı. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celallettin Vatansev, Başhekim Prof. Dr. Tevfik Küçükkartallar ve başhemşiresi Nevin Zorlu'nun da katıldığı programda sağlık ordusunun fedakar temsilcileri hemşirelere "Çanakkale Zaferi'nin en anlamlı hediyelerinden biri olan "Cihadiye Yüzüğünün" kopyaları Başkan Mustafa Kavuş tarafından takdim edildi.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'ta gerek salgın süreci boyunca gerekse öncesinde büyük fedakarlıklar gösteren sağlık çalışanlarına şükranlarını sundu. Korona virüs tehdidi süresince kendilerinin sağlık camiasına destek olmaya gayret gösterdiklerini ifade eden Başkan Kavuş, hediye edilen "1332 Cihadiye Yüzükleri'nin bir hatıra olarak kalmasını arzuladıklarını söyledi.

Başkan Kavuş, "Bu yüzükler, dünya tarihinde eşi benzeri yaşanmamış bir tarihin yazıldığı Çanakkale Savaşında gönüllü hemşirelik yapan kadınlarımızın duygu dolu hikayesidir. Çanakkale Savaşı sırasında cephede yaralanan binlerce asker gemilerle İstanbul'a taşınıp hastanelere yerleştirilir. Ancak cephede hemşire ve hasta bakıcı sayısı yetersiz kalmaktadır. Yardım istenince binlerce kahraman kadın hemşirelik yapmak için yaralıların imdadına koşar. Zaferin ardından kadınlara vefa borcunu ödemek isteyen ordumuz ücret teklif eder. Ancak gece gündüz demeden evini barkını, çoluk çocuğunu ihmal etme pahasına vatan hizmetine koşan bu kahraman kadınlarımız bu ücreti kesinlikle reddeder. Onun yerine ordumuz; İngilizlerden kalan tüfeklerin namlularını kestirerek yüzük yaptırır. İşte "1332 Cihadiye Yüzükleri" bir teşekkürün ifadesi küçük ama anlamlı bir hediyedir o kadınlarımıza. Bugünde hemşirelerimiz virüs salgını boyunca aynı kahramanlığı göstererek, o günlerin ruhunu hala aynı dirilikte yaşattıklarını ispatlamışlardır" dedi.

Kaynak: İHA