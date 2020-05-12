Hemşirelerin gününü çocukları görüntülü olarak kutladı

Konya'da korona virüs salgını sürecinde anneleri ile bir araya gelemeyen hemşirelerin çocukları, "Hemşireler günü kutlu olsun, seni çok seviyorum anne" diyerek kayıt ettikleri videolar ile bu özel günü kutlarken, sağlık çalışanları duygulu anlar yaşadı.

Tüm dünya genelinde korona virüs (Covid-19) mücadelesi aralıksız devam ederken, Türkiye'de alınan önlemler ve hazırlanan mücadele planı ile kısa süre içerisinde mücadelede önemli mesafe kat edildi. Korona virüs mücadelesinde büyük katkıları olan hemşirelerin Dünya Hemşireler Günü etkinlikleri de korona virüs salgını nedeniyle farklı şekillerde gerçekleştiriliyor. Konya'da Medova Hastanesinde görevli olan hemşirelerin çocukları da, hastane yönetimi ile istişareli olarak annelerine Hemşireler Günü sürprizi yaptı. Hastanede görevli hemşireler gerekli hazırlıklar yapılarak sosyal mesafe kuralı dahilinde toplantı salonuna alındı. Özel günün anısına çocuklarının çektiği videoları hemşirelere izletildi. İzledikleri videoda çocuklarını gören hemşireler duygu dolu anlar yaşadı.

"Cephedeki asker gibi biz de bu alanda savaşımızı sürdürüyoruz"

Medova Hastanesi Başhemşiresi Ümmühan Kurt, "Tüm meslektaşlarımın Dünya Hemşireler gününü kutluyorum. Bu yıl bizim için oldukça özel bir yıl oldu. Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Hemşireler Konseyi bu yılı hemşire yılı ilan etmişti. Bu yılla ilgili planlamalar yaparken virüs bizim planlarımızın önüne geçti ama mesleki farkındalığımızın arttığı bir yıl oldu. Bizim için fedakar, cefakar cephede savaşan askerlerimiz gibi biz de sağlık ordusunun hemşireleri olarak bu alanda savaşımızı, mücadelemizi sürdürüyoruz. Biz bu süreçte en çok şunu gördük; bilimsel bilgi çok önemli, mesleki donanım çok önemli, soğukkanlı olmak adına, hastalarımıza, birbirimize faydalı olmak adına. Çünkü bireysel davranamıyorsunuz bu süreçte. Yapmış olduğunuz her hata çalışma arkadaşınızı, ailenize etkileyebiliyor" dedi.

Bu süreçte ailesine hasret kaldığını ama görevini de büyük bir aşk ile yaptığını ifade eden Başhemşire Ümmühan Kurt, "Benim 3 yaşında ve 12 yaşında 2 tane çocuğum var. Bu süreçte babaanne ve dedesi çok destek oldu. Onlara ayrıca buradan teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki daha az zaman geçirmek durumunda kaldık. Bazen büyük oğluma, küçük kızıma nasıl bakması gerektiğini, yalnız kalırlarsa neler yapması gerektiğini anlattım. Böyle duygusal bir süreç yaşadık. Evet, bu yıl 2020 pandemi süreci ile birlikte sağlık çalışanlarının hak ettiği değeri gördüğü bir yıl oldu. Bu hak edişin devamının sağlanmasını istiyoruz. Tabii ki ve bizlerin çalışırken özlük haklarının daha da iyileştirilmesini istiyoruz. Toplumun sağlığının korunmasında ve sürdürülmesinde sağlık çalışanları, özellikle hemşirenin rolü çok büyük" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA