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  3. Hemşirelik öğrencisi Şevval Yılmaz'ın cansız bedenine ulaşıldı

Hemşirelik öğrencisi Şevval Yılmaz'ın cansız bedenine ulaşıldı

KARTAL'da çöken 8 katlı binanın enkazında yapılan aramalarda hemşirelik öğrencisi Şevval Yılmaz (23)'ın da cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi.

Hemşirelik öğrencisi Şevval Yılmaz'ın cansız bedenine ulaşıldı

KARTAL'da çöken 8 katlı binanın enkazında yapılan aramalarda hemşirelik öğrencisi Şevval Yılmaz (23)'ın da cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi. Google Maps'deki 2014'te çekilmiş sokak görüntülerinde, Yeşilyurt Apartmanı'nın 3'üncü katındaki pencerede görünen küçük kızın, şimdi hemşirelik okuyan Şevval Yılmaz olduğu belirtiliyordu.

(FOTOĞRAF)

DHA

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