Hemzemin geçitte tren traktöre çarptı: 1 yaralı

Balıkesir'de hemzemin geçitten geçen traktöre tren çarparken, sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir-Bandırma seferini yapan 6 Eylül Ekspresi Balıkesir gardan hareketinden sonra Ömerköy'de hemzemin geçitten kontrolsüz geçen 10 SB 661 plakalı traktöre çarptı. Trenin çarpması ile birlikte traktör yol kenarına savrulurken, sürücü Ural Arabacı yaralanarak Balıkesir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza sebebiyle kapanan demir yolu tekrar seyrüsefere açıldı. Jandarma trafik kazası ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA