Hendek Belediyesi sokağa çıkma yasağında vatandaşın yanında

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşların mağdur olmaması adına hazır olduklarını söyledi.

Korona virüsü kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından alınan tedbirler vesilesiyle Hendek olarak vatandaşların mağdur olmaması için görev başında olduklarını anlatan Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, vatandaşlara çağrıda bulundu. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara ve uyarılara riayet edilmesinin önemine değinen Başkan Babaoğlu, "4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması boyunca vatandaşlarımız hiçbir şekilde mağdur olmayacak. Bunun için tüm düzenlemeler ve tedbirler alınmıştır. Bu kısıtlama salgının yayılmasını engellemek ve sosyal mesafeyi korumak adına getirilmiştir" dedi

Hizmetinde olacağız

Hendek Belediyesi olarak sistemli bir şekilde vatandaşların hizmetinde olacaklarını söyleyen Başkan Babaoğlu, "Yasak öncesi hemşehrilerimiz ihtiyaç listelerini hazırlayıp sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde temin etmelidir. Hiç panik yapmadan, tüm uyarılar dikkate alınmalıdır. Bu zorlu süreci dayanışma içinde atlatıp her birlikte güzel günlere kavuşacağız. Lütfen biraz daha sabır" dedi. Kültür ve Sosyal İşler, Sağlık İşleri, Zabıta, Temizlik İşleri ve Çağrı Merkezi başta olmak üzere ilgili tüm birimler yasak süresi boyunca görevde olacaklar. Ulaşım, ihtiyaçların temini, hasta nakil gibi tüm hizmetler aksamadan devam edecek. Vatandaşların Hendek Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu ve Hendek Belediyesi çağrı merkezi ile irtibata geçmesi istenirken; fırın, akaryakıt istasyonu ve oto lastik tamircilerinin iletişim bilgileri de görsellerle duyuruldu.

Bakkal ve marketler 2 gün açık

23 Nisan Perşembe günü ile 24 Nisan Cuma günleri marketler ve bakkallar 09.00-14.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın market ve bakkallara gidip gelebilecektir. 25 Nisan Cumartesi ve 26 Nisan Pazar günleri marketler ve bakkallar kapalı olacaktır. Yasak boyunca ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri ile bu işyerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı işyerleri (Bu işyerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilir.) açık olacaktır. Ayrıca tatlı satış amaçlı işyerleri sadece evlere/adrese servis şeklinde satış yapabileceklerdir. Lokanta ve restoran tarzı işyerleri Ramazan ayı münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklamasının olacağı günler sadece evlere paket servis yapılabilecek.

İftar çadırları kurulmayacak

Ramazan ayı nedeniyle vatandaşların toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek. Ramazan ayı boyunca türbe ziyaretleri kısıtlanacak. Ramazan davulcularının bahşiş almak adına evleri ziyaret, kapı zili çalmak gibi davranışlarını önleyebilmek için ramazan davulcularının faaliyetleri sonucu alacakları bahşişlerin tek tek vatandaşlar/haneler yerine toplu olarak yerel imkanlarla sağlanması esas olacak. Aksi takdirde Ramazan davulcularının tek tek vatandaşlardan bahşiş toplamasına müsaade edilmeyecek. Mezarlık ziyaretlerinin kontrollü olarak yapılabilmesi için mezarlıklara giriş ve çıkışlar ayrı olarak planlanacak. Arefe Günü ile Bayram günlerinde mezarlık ziyaretlerinde ateş ölçümü yapılacak, sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımına ilişkin kontrollere ağırlık verilecek.

Kaynak: İHA