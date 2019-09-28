Hendek-Esentepe ulaşımı yüzleri güldürdü

Hendek'te Büyükşehir Belediyesine bağlı Özel Halk otobüsleri akademik yılın başladığı günden bu yana Esentepe Kampüsüne son model araçlarla karşılıklı günde 4 sefer düzenliyor. Toplu ulaşım yönetmeliğine uygun J plakalı araçlarla UKOME denetimde yapılan uygulama öğrencileri mutlu etti.

Hendek'te bu yıl diğer ilçelerle-kampüs arası ulaşımda uygulanan özel halk otobüsü seferleri uygulaması hayata geçirildi. Hendek Gül Kooperatifi bünyesinde faaliyet gösteren Büyükşehir Belediyesine bağlı "J" plakalı araçlar Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Hendek Eğitim Fakültesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Hendek Meslek Yüksekokulu'nda eğitim gören öğrencilerin Esentepe Kampüsüne ulaşımlarını sıkıntısız bir şekilde sağlıyor. Bu doğrultuda Rasimpaşa cami yanından hareket eden otobüsler, öğrenci yurtlarının bulunduğu duraklardan öğrencileri alarak Esentepe kampüsüne götürüyor.

Şehir içi yönetmelik

23 Eylül Pazartesi gününden bu yana Hendek'ten hafta içi her gün saat 08.00- 10:30-13:30 ve 16:00 saatlerinde Esentepe'ye araçlar kalkarken, Esentepe Kampüsünden ise Hendek'e 09:00-11:30-14:30-17:30 saatlerinde araçların kaldırıldığı açıklandı. Kart54'lerini kullanarak ulaşımlarını güvenli ve konforlu bir şekilde sağlayan öğrencilerin yararlandığı otobüslerde "Kampüs" yazısı yer alırken, yönetmeliğe uygun hayata geçirilen bu yeni uygulama öğrencileri mutlu etti. Öğrenciler, "Okulların açıldığı günden bu yana ulaşımda hiçbir bir sıkıntı yaşamadık" dedi. Sefer sayısının oluşan yoğun ve talebe göre artacağını ifade edilirken, Hendek otobüsçü esnafının özverili şekilde görev yapması da memnun etti.

Kaynak: İHA