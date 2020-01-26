Hendek'te çocuklar karda kayarak doyasıya eğlendi
SAKARYA (AA) - Hendek ilçesinde kızak ve poşet yardımıyla karda kayan çocuklar tatilin keyfini çıkardı. İlçe merkezine yaklaşık 32 kilometre uzaklıktaki Dikmen Mahallesi, kar yağışının ardından beyaza büründü.Karın yağmasını ve tatili fırsat bilen çocuklar, evlerinden getirdikleri...
SAKARYA (AA) - Hendek ilçesinde kızak ve poşet yardımıyla karda kayan çocuklar tatilin keyfini çıkardı.
İlçe merkezine yaklaşık 32 kilometre uzaklıktaki Dikmen Mahallesi, kar yağışının ardından beyaza büründü.
Karın yağmasını ve tatili fırsat bilen çocuklar, evlerinden getirdikleri kızak ve poşetlerle rampa aşağı kayarak gönüllerince eğlendi.
Kaynak: AA
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