Hendrik Bonmann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hendrik Bonmann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hendrik Bonmann adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hendrik Bonmann Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hendrik Bonmann 22 Ocak 1994 tarihinde Essen şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hendrik Bonmann Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRO Profil GmbH yapmaktadır. Hendrik Bonmann, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wolfsberger AC futbol takımında oynamaktadır. Wolfsberger AC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Hendrik Bonmann'nin Wolfsberger AC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Hendrik Bonmann Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hendrik Bonmann isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hendrik Bonmann Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hendrik Bonmann futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında RW Essen U17

1 Temmuz 2011 yılında RW Essen U19

3 Aralık 2012 yılında RW Essen

1 Temmuz 2013 yılında B. Dortmund II

1 Temmuz 2014 yılında Dortmund

31 Ağu 2017 yılında 1860 München

1 Ekim 2020 yılında Würzb. Kickers

1 Temmuz 2022 yılında Wolfsberger AC

Hendrik Bonmann Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hendrik Bonmann şuan Wolfsberger AC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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