Hendrik Vainu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hendrik Vainu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hendrik Vainu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hendrik Vainu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hendrik Vainu 3 Nisan 1996 tarihinde Pärnu şehrinde doğmuştur. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hendrik Vainu Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hendrik Vainu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pärnu JK Vaprus futbol takımında oynamaktadır. Pärnu JK Vaprus takımına 11 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Hendrik Vainu'nin Pärnu JK Vaprus ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Hendrik Vainu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hendrik Vainu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hendrik Vainu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hendrik Vainu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Pärnu

11 Ocak 2017 yılında Pärnu Vaprus

21 Mart 2018 yılında JK Poseidon

28 Haziran 2018 yılında Pärnu Vaprus

Hendrik Vainu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hendrik Vainu şuan Pärnu JK Vaprus takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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