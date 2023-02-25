Henglong Ci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Henglong Ci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Henglong Ci kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Henglong Ci ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Henglong Ci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Henglong Ci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Henglong Ci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Henglong Ci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Henglong Ci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Henglong Ci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Henglong Ci 3 Mayıs 2000 tarihinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 慈恒龙 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Henglong Ci Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Henglong Ci, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Changchun Yatai futbol takımında oynamaktadır. Changchun Yatai takımına 2 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Henglong Ci'nin Changchun Yatai ile sözleşmesi 30 Nisan 2025 tarihinde bitmektedir.

Henglong Ci Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Henglong Ci isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Henglong Ci Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Henglong Ci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Şubat 2019 yılında HLJ IceCity Res

31 Temmuz 2019 yılında HLJ Lava Spring

2 Temmuz 2020 yılında CC Yatai

Henglong Ci kimdir

Henglong Ci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Henglong Ci şuan Changchun Yatai takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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Henglong Ci nereli

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