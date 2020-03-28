Heniyye, BM Özel Koordinatörü Mladenov ile Kovid-19 konusunu görüştü

GAZZE (AA) - Hamas Siyasi Büro Lideri İsmail Heniyye, Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov ile yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Filistin'de yayılması konusunu görüştü.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Heniyye'nin Mladenov ile video konferans yöntemiyle yaptığı görüşmede, Kovid-19'un Filistin'de yayılmasının etkilerinin ele alındığı belirtildi.



Görüşmede Mladenov, BM'nin donör ülkeler, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve BM Filistin Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) ile içinde bulunulan duruma göre hareket etme çabası içinde olduğunu ifade etti.



Heniyye ise Kovid-19'un, Gazze Şeridi, işgal altındaki Batı Şeria'da, mülteci kampları ve diasporadaki Filistinliler üzerindeki olumsuz etkilerine dikkati çekti.

Türkiye, Katar ve Mısır'ın Filistin halkına yardımlarına dikkati çeken Heniyye, şu anki durumun tüm tarafların Filistin halkına yardım etmesini gerektirdiğini ifade etti.

Filistin Hükümet Sözcüsü İbrahim Milhim, yaptığı açıklamada, 6 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle ülkedeki vaka sayısının 97'ye yükseldiği duyurmuştu.















Kaynak: AA