Heniyye'den Çin'e, Kovid-19'la mücadelede Filistin'e destek çağrısı

GAZZE (AA) - Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'e yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede Filistin'e destek olma çağrısı yaptı.

Heniyye, Jinping'e gönderdiği mesajda, Kovid-19'u yenmeyi başaran Çin Halk Cumhuriyeti'ni tebrik etti.

Çin'in, dünyanın pek çok ülkesine yardımda bulunduğunu ve bunun, uluslararası iş birliğini güçlendiren insani bir tutum olduğunu kaydeden Heniyye, Jinping'e Batı Şeria, Gazze ve mülteci kamplarında yaşayan Filistinlilere Kovid-19'la mücadelede destek olma çağrısı yaptı.

Heniyye, Çin ile aralarındaki iş birliğini güçlendirmek istediklerini de ifade etti.





Kaynak: AA