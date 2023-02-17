Henk Dijkhuizen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Henk Dijkhuizen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Henk Dijkhuizen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Henk Dijkhuizen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Henk Dijkhuizen 9 Haziran 1992 tarihinde Den Haag şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Hollanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Henk Dijkhuizen Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Henk Dijkhuizen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Patro Eisden Maasmechelen futbol takımında oynamaktadır. Patro Eisden Maasmechelen takımına 1 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Henk Dijkhuizen'nin Patro Eisden Maasmechelen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Henk Dijkhuizen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Henk Dijkhuizen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Henk Dijkhuizen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Henk Dijkhuizen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Sparta R. U17

1 Temmuz 2009 yılında Sparta U19

1 Kasım 2010 yılında Sparta R.

1 Temmuz 2013 yılında Roda JC

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2017 yılında Roda JC U21

23 Mayıs 2017 yılında Roda JC

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

4 Ocak 2020 yılında TOP Oss

1 Eylül 2020 yılında Patro Eisden

Henk Dijkhuizen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Henk Dijkhuizen şuan Patro Eisden Maasmechelen takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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