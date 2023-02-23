Henri Aalto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Henri Aalto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Henri Aalto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Henri Aalto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Henri Aalto 20 Nisan 1989 tarihinde Espoo şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.Gerçek adı da Henri Olavi Aalto şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Henri Aalto Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Henri Aalto, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Honka futbol takımında oynamaktadır. FC Honka takımına 10 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Henri Aalto'nin FC Honka ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Henri Aalto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Henri Aalto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Henri Aalto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Henri Aalto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında FC Honka

1 Haziran 2008 yılında Grankulla IFK

31 Ağustos 2008 yılında FC Honka

15 Mart 2015 yılında SJK Seinäjoki

15 Ocak 2017 yılında VfB Oldenburg

10 Temmuz 2018 yılında FC Honka

Henri Aalto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Henri Aalto şuan FC Honka takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.