Henri Avagyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Henri Avagyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Henri Avagyan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Henri Avagyan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Henri Avagyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Henri Avagyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Henri Avagyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Henri Avagyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Henri Avagyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Henri Avagyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Henri Avagyan 16 Ocak 1996 tarihinde Yerevan şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Հենրի Միքայելի Ավագյան şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Henri Avagyan Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Henri Avagyan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Pyunik Erivan futbol takımında oynamaktadır. FC Pyunik Erivan takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Henri Avagyan'nin FC Pyunik Erivan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Henri Avagyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Henri Avagyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Henri Avagyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Henri Avagyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında MIKA Aschtarak

26 Temmuz 2016 yılında Banants

1 Temmuz 2018 yılında Alashkert

2 Ağustos 2020 yılında FC Van

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

28 Ocak 2022 yılında SC Noravank

7 Ağustos 2022 yılında BKMA Erivan

1 Ocak 2023 yılında Pyunik Erivan

Henri Avagyan kimdir

Henri Avagyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Henri Avagyan şuan FC Pyunik Erivan takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mika Erewan

Henri Avagyan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ermenistan takımında 16 numaralı formasıyla 19 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Ermenistan U21 takımında 1 numaralı formasıyla 4 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Ermenistan U19 takımında 12 numaralı formasıyla 13 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Henri Avagyan nereli

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