Henri Jarvelaid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Henri Jarvelaid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Henri Jarvelaid adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Henri Jarvelaid Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Henri Jarvelaid 11 Aralık 1998 tarihinde Tallinn şehrinde doğmuştur. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Henri Jarvelaid Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Trequartista Football Man. yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kalju FC futbol takımında oynamaktadır. Kalju FC takımına 5 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Henri Jarvelaid'nin Kalju FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Henri Jarvelaid Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Henri Jarvelaid isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Henri Jarvelaid Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Henri Jarvelaid futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında FC Nomme U17

1 Ocak 2015 yılında Nomme United

20 Temmuz 2015 yılında FC Flora II

1 Ocak 2016 yılında FC Flora U21

1 Ocak 2017 yılında FC Flora

14 Temmuz 2018 yılında JK Tammeka

31 Aralık 2018 yılında FC Flora

24 Ağustos 2020 yılında Vendsyssel FF

31 Ağustos 2021 yılında Sogndal IL

5 Ocak 2022 yılında Kalju FC

Henri Jarvelaid Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Henri Jarvelaid şuan Kalju FC takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Henri Jarvelaid Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Nõmme United (2006-2014)

Estonya takımında 18 numaralı formasıyla 5 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U21 takımında 17 numaralı formasıyla 10 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U17 takımında 11 numaralı formasıyla 27 Nisan 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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