Henri Kablik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Henri Kablik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Henri Kablik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Henri Kablik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Henri Kablik 19 Nisan 2005 tarihinde Tartu şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Henri Kablik Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Henri Kablik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCI Levadia futbol takımında oynamaktadır. FCI Levadia takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Henri Kablik'nin FCI Levadia ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Henri Kablik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Henri Kablik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Henri Kablik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Henri Kablik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Tammeka U17

1 Ocak 2021 yılında JK Tammeka U21

1 Ocak 2023 yılında FCI Levadia

Henri Kablik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Henri Kablik şuan FCI Levadia takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Henri Kablik Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

JK Tammeka

Estonya U18 takımında 23 numaralı formasıyla 21 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U15 takımında 9 numaralı formasıyla 19 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 2 gol atmıştır.

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