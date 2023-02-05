Henri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Henri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Henri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Henri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Henri 19 Şubat 2002 tarihinde Araçatuba şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Henri Marinho dos Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Henri Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROGON yapmaktadır. Henri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sociedade Esportiva Palmeiras futbol takımında oynamaktadır. Sociedade Esportiva Palmeiras takımına - tarihinde katılmıştır. Henri'nin Sociedade Esportiva Palmeiras ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Henri Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Henri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Henri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Henri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Palmeiras U20

Henri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Henri şuan Sociedade Esportiva Palmeiras takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Henri Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brezilya U17 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 1 gol atmıştır.

Brezilya U16 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 2 gol atmıştır.

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